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到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票網友說第一名是這個

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣旅客到日本旅遊通常會大採購，圖為北海道札幌市區狸小路商店街的藥妝店、名特產店、服飾店，吸引不少旅客購買。記者楊文琪/攝影
台灣旅客到日本旅遊通常會大採購，圖為北海道札幌市區狸小路商店街的藥妝店、名特產店、服飾店，吸引不少旅客購買。記者楊文琪/攝影

台灣有不少進口商品，其中日本商品不少，從衣服、美妝、電器、藥品到食品都有，進口商品需要關稅及設店等管銷費用，日本當地比較便宜，不少民眾趁著到日本旅遊時都會血拚扛回來，價差很多的更有「買到賺到」感覺，尤其最近日幣匯率很低，更要滿好滿買，買足一定的量。

不少人好奇有那些是日本和台灣價差非常多、在日本買非常划算、買到即賺到？日旅達人林氏璧請網友投票，結果Uniqlo名列第一名，合利他命排第二。對於排名第一的Uniqlo，網友紛紛回應自己購買經驗，狂買、爆買的人不少。

日旅達人林氏璧最近在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，上次發起投票，到日本買價差大值得買的東西，Uniqlo名列第一名，合利他命僅排第二。排第三的是水果，其他包括日本酒、無印良品、DHC、精品、Panasonic吹風機、若元錠及象印電鍋。

林氏璧以這次去沖繩快閃購買Uniqlo衣服的經驗為例指出，柔軟舒膚針織短版開襟外套(長袖) 461083台幣990元日幣2990元、羅紋中高領條紋T恤(長袖) 462912台幣590元日幣1290、寬版襯衫式外套 459591台幣1690元日幣3990，且購買超過5千日元可以退稅10%，算起來日本買的價格只有台灣的5到7折。

不少網友紛紛回應指出，如果喜歡這個品牌，去日本一定要買，因為超級划算。有網友更說，有次去日本碰到這個品牌的感謝祭，便宜到讓人真正體會什麼叫打到骨折。不少網友也回應因為價差很大一定要狂買、爆買。也有網友推薦其他品牌，認為現在的匯率很好，覺得在日本買很便宜，買得好開心。

發熱衣和羽絨衣、羽絨背心等是Uniqlo熱門商品，不少台灣民眾秋冬去日本必買。但有網友回應根本買不下去，因為現在台灣不少地方都很熱，尤其是南部，沒機會穿。住在台南的網友回應說，很羨慕有冬天的地方，因為今天還沒有穿過冬衣。

日本 價差 林氏璧

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