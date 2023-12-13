多重「宇宙」展開！瑞士精品併購百年大廠 經典重生

百年品牌過往的榮光與成就，總能在注入新活水後煥發新象。瑞士鐘表百年靈（Breitling）宣布，已完成收購另一瑞士老牌：「宇宙表」（Univesal Genève），並將成立專門團隊，讓百年靈與宇宙表以獨立品牌運作，也無形中宣告百年靈將以集團化的身份、默默「升等」。

和1884年創立的百年靈相較之下，成立於1894年的宇宙表（Univesal Genève）相似於一「位」小百年靈「10歲」的弟弟，如今加入了百年靈所屬、總部位於瑞士的私募股權公司「Partners Group」所屬集團。雖然歷史可追溯於1894，但宇宙表由一度於1970年代面對石英危機，因此前一任的擁有者是為香港的寶光集團（Stelux Group）所有，而今日的經營權易主、也象徵Univesal Genève重新回歸瑞士的懷抱。

過去的宇宙表（Univesal Genève）曾在1920年代推出過Cabriolet腕表，可翻轉的設計，甚至較積家的Reverso系列還要更早問世。1940年代、Univesal Genève推出自製機芯的Compax計時碼表，1950年代邀請當時還年輕的製表名家Gerald Genta推出了Polerouter腕表，1960年代，品牌重新推出Compax系列運動表，包含以「吉他之神」Eric Clapton命名的全日曆Tri-Compax「Eric Clapton」腕表，並在1966年發表薄型自動上鍊機芯Golden Shadow。