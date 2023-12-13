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貓貓狗狗也時髦！CELINE佳節送禮不忘寵愛毛孩兒
台灣貓狗數量已經正式超越新生兒，毛孩成煨現代家庭中不可或缺的重要成員。在歲末佳節將至之際，CELINE推出最新MAISON CELINE寵犬配飾系列，成為送禮給寶貝的最好選擇。系列包括居家用品如餐碗、毛梳、咬嚙玩具等，以及外出必備的包袋、項圈、牽繩、以及放置塑膠的小皮件，讓愛犬出門或在家都能跟主人一起時髦「親子裝」。
寵犬配飾系列和大人所使用的經典包款一樣，均以CELINE經典的Triomphe圖騰為主要設計元素，例如橡膠材質小型狗玩具就做成可愛的Triomphe圖案，還有長毛羊皮絨毛款，展現品牌精湛的翻羊毛工藝的同時，特別妝點狗臉的造型更是可愛至極。除了裝飾品牌經典鉚釘的項圈與牽繩，還有一系列全新的外出提袋、餐碗、項圈、牽繩等則裝飾豹紋印花標誌印花，可以成套也能與混搭使用，並提供適合小型與中型等不同身材尺寸犬中的規格。系列形象照更由品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡，展現出這個時髦酷帥風格品牌少見的可愛！
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