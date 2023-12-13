貓貓狗狗也時髦！CELINE佳節送禮不忘寵愛毛孩兒

台灣貓狗數量已經正式超越新生兒，毛孩成煨現代家庭中不可或缺的重要成員。在歲末佳節將至之際，CELINE推出最新MAISON CELINE寵犬配飾系列，成為送禮給寶貝的最好選擇。系列包括居家用品如餐碗、毛梳、咬嚙玩具等，以及外出必備的包袋、項圈、牽繩、以及放置塑膠的小皮件，讓愛犬出門或在家都能跟主人一起時髦「親子裝」。

寵犬配飾系列和大人所使用的經典包款一樣，均以CELINE經典的Triomphe圖騰為主要設計元素，例如橡膠材質小型狗玩具就做成可愛的Triomphe圖案，還有長毛羊皮絨毛款，展現品牌精湛的翻羊毛工藝的同時，特別妝點狗臉的造型更是可愛至極。除了裝飾品牌經典鉚釘的項圈與牽繩，還有一系列全新的外出提袋、餐碗、項圈、牽繩等則裝飾豹紋印花標誌印花，可以成套也能與混搭使用，並提供適合小型與中型等不同身材尺寸犬中的規格。系列形象照更由品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡，展現出這個時髦酷帥風格品牌少見的可愛！ MAISON CELINE寵犬配飾系列形象照油品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡。圖／CELINE提供 MAISON CELINE小型TRIOMPHE狗玩具，6,200元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE TRIOMPHE飾釘平滑小牛皮小型幼犬項圈，22,500元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE長毛羊皮TRIOMPHE絨毛玩具，14,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE TRIOMPHE飾釘平滑小牛皮小型犬牽引繩與項圈。圖／CELINE提供 MAISON CELINE長毛羊皮TRIOMPHE絨毛玩具，14,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE豹紋印花標誌印花及牛皮革狗袋，69,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE長毛羊皮TRIOMPHE絨毛玩具，14,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE寵犬配飾系列形象照油品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡。圖／CELINE提供 MAISON CELINE豹紋印花標誌印花羊皮狗碗，64,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE寵犬配飾系列形象照油品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡。圖／CELINE提供 MAISON CELINE TRIOMPHE飾釘平滑小牛皮小型犬牽引繩，28,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE豹紋印花標誌印花及牛皮革小型幼犬項圈，13,000元。圖／CELINE提供 MAISON CELINE寵犬配飾系列形象照油品牌創意總監Hedi Slimane親自掌鏡。圖／CELINE提供