華航歡慶64周年 送出「2024年無限升等MVP」夢幻大獎

中華航空歡慶64周年，推出「華航請客 會員享樂」活動，史無前例祭出「2024 年華航MVP」年度話題大獎，中獎者除獲贈1張全球不限航點商務艙來回機票外，還可享有全年無限次升等商務艙、無限次使用貴賓室及最頂級的華航聯名無限卡，民眾於華航網站購票就有機會成為MVP獨享尊榮禮遇。

華航表示，為回饋廣大旅客，特別推出全航線限時優惠，台灣出發最高享13%折扣，自2023年12月12日00:00起至12月18日23:59止，所有航線盡享超值票價。

國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩TWD 6,000 元起，桃園-釜山TWD 6,600 元起，桃園-富山及高松皆只要TWD 8,500 元起，不到萬元就能說走就走；東南亞則有桃園-宿霧TWD 4,350 元起、高雄-新加坡TWD 6,960 元起、桃園-峇里島TWD 11,745 元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山TWD 22,450 元起，桃園-雪梨也只要TWD 21,315元 起，桃園-羅馬TWD 26,100 元起，以上皆為來回未稅價。

此外，12月的會員日結合週年慶擴大舉辦，寵愛會員無極限，延伸為期一周的同樂活動，包括揪團集氣、粉絲許願、購票登錄抽機票及簽到留言享折扣等四大活動，即日起至12月18日接連上陣。總計將送出 64 張機票好禮！快揪親朋好友一起全力集氣，解鎖機票享樂全球，換取屬於你的飛行時刻。

其中最受矚目的就是購票登錄抽「2024年華航無限升等MVP」超級大獎，華夏會員凡於活動期間於華航網站及APP購票者，就可登錄參加抽獎，將抽出一名幸運兒，贈送全球不限航點商務艙來回機票1 張，且在 2024 年內只要購票搭乘中華航空/華信航空國際線定期自營航班，不論經濟艙或豪華經濟艙(團體票除外)，皆可不限次數升等商務艙及使用貴賓室，並可額外獲贈中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡 1 張，享首年免年費服務。

華夏會員透過活動網站參加「集氣開箱 解鎖享樂」活動，每達成4萬點、8萬點、16萬點、32萬點、64萬點等里程碑，即可解鎖更多免費來回機票，從日韓、東南亞、長程線到全球不限航點，從經濟艙到商務艙通通有。另外，華航Facebook粉絲頁也推出解鎖活動，若Facebook粉絲頁達到 115 萬按讚人次，將加碼送出3張許願航點機票給會員朋友。

華航推出驚喜連連的慶生活動，登入華夏會員後，於活動網站完成個人指定任務，如登入簽到達5日，或留言生日祝福達5日，就可額外獲得新台幣500元機票折扣碼；活動期間購買機票可再獲得機上免稅品預購現金抵用券美金10 元折扣券。