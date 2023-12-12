抹茶草莓蒙布朗、蕨餅生乳捲！京町山本屋 新甜點上桌
迎接聖誕節到來，位於台北榕錦時光生活園區的「京町 山本屋」自12月18日起，也推出一系列具有冬季特色的新品，包括「抹茶草莓蒙布朗」、「抹茶蕨餅生乳捲」、「龜毛生食蛋拌飯」等不同選擇。同時店內也推出手作注連繩、和菓子、打抹茶DIY等不同體驗活動，讓民眾感受日式情調。
本季推出的「抹茶草苺蒙布朗」以抹茶海綿蛋糕為底，淋上莓果醬、放上以乳酪奶霜包裹的草莓，並以抹茶沙織覆蓋、灑上金箔脆片，最後再擺上整顆草莓，每顆320元。「抹茶蕨餅生乳捲」將抹茶海綿蛋糕與紅豆泥、鮮奶油、抹茶蕨餅結合，並以巧克力星星、草莓老公公點綴，每片280元。另外還有整條、未裝飾的抹茶蕨餅生乳捲，每條600元。
除此之外，「龜毛生食蛋拌飯」選用單顆成本30元、生食級的「龜毛生食蛋」，搭配越光米，還有本釀造原味醬油、鹹昆布、漬菜上桌，屬於不同時段都適合品嚐的日本國民料理，每份150元。冬季菜單中，還有濃抹茶草莓奶酪、抹茶草莓拿鐵、草莓紅豆糰子、抹茶玄米茶糰子等選擇。針對冬至，並有當日限定「紅豆紫米白玉湯」，每份80元。
「京町 山本屋」同時也推出一系列日本文化體驗活動。12月24日由青木由香老師帶領製作日本現代版「注連繩」，透過稻草、水引、麻繩、松果、花等素材，親手製作在新年完成大掃除後、迎接神明用的注連繩，並可享用茶點，每人1,680元。12月30日，還將舉辦「杵臼搗麻糬迎新年」活動，讓民眾體驗搗麻糬、品嚐黃豆粉麻糬的樂趣，每人150元。另外也有和菓子教學、打抹茶DIY等課程。
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