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滿額送「咒術迴戰文件夾」！藏壽司「多蝦祭」限時登場
繼於12月8日推出「咒術迴戰」聯名扭蛋後，藏壽司自即日起推出滿額贈禮，消費滿1000元，就可獲得咒術迴戰文件夾、墊板等不同週邊。另外藏壽司也限時推出「年末多蝦祭」，包括有「海之幸 豪華三貫」、「大盛甜蝦仁飛魚卵」、「滿溢魚卵生鮭魚」等不同品項。
本次滿額贈活動，自12月12日起連續3波發行。12月12日起消費滿1000元，就可兌換「咒術迴戰文件夾」，共計有4款不同造型，包括咒術高專主角3人組虎杖悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；京都分校的學長姊禪院真希、狗巻棘、熊貓；咒術師五條悟及七海建人及反派夏油傑、真人和脹相3人組，限量10,800個。
第二波自12月19日起跑，消費滿額就可獲得「咒術迴戰限量墊板」，採用Q版造型呈現不同角色的特色，限量10,800個。至於12月26日起所推出的第三波活動，則是4款不同的「咒術迴戰文件夾」，採主角們換上便服並且手拿藏壽司餐點的造型，同樣適合粉絲蒐集，限量10,800個。
12月15日起，藏壽司限時7天推出「年末多蝦祭」，包括有「海之幸 豪華三貫」、「大盛甜蝦仁飛魚卵」、「滿溢魚卵生鮭魚」、「大滿足甜蝦握壽司」、「炙烤鹽味大生鮮蝦」等不同品項，每盤40～80元不等。
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