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最奢華寶可夢！奢華水晶聯名Pokémon 皮卡丘超限量

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供

台灣掀起一陣寶可夢風潮！現在又有最潮流且奢華的寶可夢來了，奢華水晶品牌Baccarat法國巴卡拉水晶，與寶可夢攜手聯名，推出Baccarat x Pokémon，也紀念寶可夢誕生25周年，一系列作品包括主角皮卡丘、神奇寶貝球、皮卡丘威杯、迷你版皮卡丘、伊布與胖丁等，每個禮盒中都有複刻經典寶可夢交易卡的形狀和設計的官方證書，值得入手收藏。

最值得入手的藏品是皮卡丘，由工匠以水晶製作，皮卡丘雙臂張開，耳朵豎立，尾巴呈閃電狀，入手價16,900元；另一款水晶神奇寶貝球，由獲得「法國最佳工藝師」大獎的Baccarat工藝大師，刷上20克拉液態純金，讓寶貝球上包著黃金網，可以當成紙鎮或擺件，15,900元。

另外有兩款實用的威杯禮盒，皮卡丘雙面威杯對杯，採用雙面雕刻工藝，第一款正面是可愛的皮卡丘，背面為皮卡丘閃電形狀的尾巴，另一款正面為神奇寶貝球，背面為寶可夢的Logo，定價15,900元；而描金點綴的皮卡丘描金煨杯，正面的皮卡丘以攻擊姿態站在正中間，複雜的閃電圖案環繞威杯一圈，金色點綴同樣出自Baccarat工藝大師之手，定價19,900元。

最後還有3款迷你版寶可夢精靈，包括皮卡丘、胖丁與伊布，走可愛迷你路線，定價11,900～12,900元。

Baccarat x Pokémon寶可夢迷你伊布／12,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢迷你伊布／12,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢寶貝球／15,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢寶貝球／15,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢皮卡丘描金威杯／19,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢皮卡丘描金威杯／19,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon推出聯名商品。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢迷你胖丁／11,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢迷你胖丁／11,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢皮卡丘雙面威杯一對／15,900元。圖／Baccarat提供
Baccarat x Pokémon寶可夢皮卡丘雙面威杯一對／15,900元。圖／Baccarat提供

寶可夢 神奇寶貝

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