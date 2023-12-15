專為台灣家庭設計《3E小島快鎖》 創新科技打造智能安全的居家生活

《3E小島快鎖T9》在募資階段突破千萬元。這款由超過13年專業電子鎖安裝經歷的大內高手後勤團隊，開裝的電子鎖已累計超過20萬組，與擁有40年電子鎖技術、並代工電子鎖知名品牌三星、西門子及 Dormakaba 的韓國大廠攜手合作，以人臉辨識技術為核心的智能電子鎖，致力於為台灣家庭打造更高效、更安全的自動化居家生活。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

全方位安全機制 滿足台灣家庭多樣需求

《3E小島快鎖T9》擁有卓越的解鎖技術，其超大廣角偵測範圍讓大人、小孩無需彎腰瞄準，只需走近門即可實現即時解鎖。在黑暗的環境下，紅外線夜能感應確保使用者能在任何時刻安心進出。此外，包含門鎖感應破壞警示、加密及防撬機制、防高電壓破壞、關門自動上鎖及高溫警報等多層次安全機制，全方位守護居家安全。設計貼近台灣生活需求，解決了傳統公寓雙扇門的結構難題，讓96%的台灣門都能輕鬆安裝此電子鎖。考慮台灣潮濕氣候，主機板更經過兩道防潮處理，提高200%的防潮耐受程度，適應海島型潮濕環境，為台灣家庭提供專屬的智能生活解決方案。

圖 / 有.設計 uDesign 提供