法國時裝品牌「ba&sh」登台 全台首店插旗信義商圈

法國時裝品牌ba&sh，是由兩位閨蜜Barbara Boccara和Sharon Krief於2003年共同創立的品牌，取各自名字中的首兩個字母作為品牌命名。熱愛時裝的兩人並非時裝設計本科生，她們創立品牌的概念，是先為自己喜好的打扮為出發點，想要舒服、可以自由活動並且價格相宜的服飾，這個路線也得到很多共鳴、大受歡迎，目前全球約有300間分店，台灣由俊思代理、全台首間專門店進駐新光三越信義新天地A11二樓。

Barbara Boccara和Sharon Krief並非典型時裝設計學院派學生，他們設計想法很簡單直接，從自身想穿怎樣的衣服、上班想做什麼打扮、去正式場合需要穿什麼等為出發點，她們穿衣打扮的座右銘是：無論什麼穿著，最重要是自己開心。為了創立品牌他們毅然放棄原有的公關及法律工作，組成女性創業家二人組。