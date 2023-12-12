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法國時裝品牌「ba&sh」登台 全台首店插旗信義商圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國時裝品牌ba&sh全台首間專門店進駐新光三越信義新天地A11二樓。圖／ba&sh提供
法國時裝品牌ba&sh全台首間專門店進駐新光三越信義新天地A11二樓。圖／ba&sh提供

法國時裝品牌ba&sh，是由兩位閨蜜Barbara Boccara和Sharon Krief於2003年共同創立的品牌，取各自名字中的首兩個字母作為品牌命名。熱愛時裝的兩人並非時裝設計本科生，她們創立品牌的概念，是先為自己喜好的打扮為出發點，想要舒服、可以自由活動並且價格相宜的服飾，這個路線也得到很多共鳴、大受歡迎，目前全球約有300間分店，台灣由俊思代理、全台首間專門店進駐新光三越信義新天地A11二樓。

Barbara Boccara和Sharon Krief並非典型時裝設計學院派學生，他們設計想法很簡單直接，從自身想穿怎樣的衣服、上班想做什麼打扮、去正式場合需要穿什麼等為出發點，她們穿衣打扮的座右銘是：無論什麼穿著，最重要是自己開心。為了創立品牌他們毅然放棄原有的公關及法律工作，組成女性創業家二人組。

ba&sh致力設計出每個女性的衣櫥中都需要擁有的實穿服飾，簡約俐落的剪裁又不失細節時髦。位於新光三越信義新天地A11二樓的台灣首店，承襲ba&sh南法自由浪漫氛圍與品牌重視的環保意識，整體視覺以典雅的木質為主色調，搭配知性低調的石材點綴，店內完整呈現時裝、鞋履、包款、配飾等款式，為台灣女性消費者帶來服飾配件的新選擇。

法國時裝品牌ba&sh登台，插旗信義商圈。圖／ba&sh提供
法國時裝品牌ba&sh登台，插旗信義商圈。圖／ba&sh提供
ba&sh 9PM派對膠囊系列。圖／ba&sh提供
ba&sh 9PM派對膠囊系列。圖／ba&sh提供

品牌 法國

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