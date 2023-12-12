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3強齊發！7-ELEVEN新推「黃風俠思樂冰、18度C巧克力霜淇淋」　還有「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」限時嘗鮮優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自12月13日起新推出「黃風俠思樂冰」、「18度C巧克力霜淇淋」、「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月13日起新推出「黃風俠思樂冰」、「18度C巧克力霜淇淋」、「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」。記者陳立儀／攝影

冰控、飲料控又有新選擇！散發懷舊魂的7-ELEVEN思樂冰延續上一波1980年代以顏色命名的「綠精靈思樂冰」復刻風潮，自12月13日起將重新詮釋另一經典「黃風俠思樂冰」，另攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，苦甜大人味不容錯過。芋泥控則不能錯過7-ELEVEN首度推出的「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，還有限時13天的嘗鮮優惠。

7-ELEVEN今年下半年現做冰品業績持續成長，透過開發新品的聯名效益，加上冬季氣溫偏暖使得相關類別業績翻倍成長，近期像是思樂冰與串聯平台影集《此時此刻》合作新品「幸福粉紅葡萄泡泡風味」上市兩週即熱銷將近10萬杯。12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味，以萊姆和黃檸檬調和打造完美黃金酸甜比例，碳酸口感直凍腦門，同樣共3種容量規格，中杯售價30元、大杯售價39元、特大杯售價45元，將於全台400間門市陸續開賣，讓思樂冰粉絲們重溫令人懷念的兒時滋味。

7-ELEVEN霜淇淋則祭出最適合秋冬品嘗的巧克力風味，自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」。秉持著品牌對於巧克力持續創新的職人精神，嚴選法國「VALRHONA法芙娜」可可，打造東西方揉合而成的奢華濃郁巧克力霜淇淋，苦甜交織加上淡淡香草風味、絕美木質調色澤外觀搭配專屬聯名紙杯，帶來高級質感享受，即將搶占IG版面，售價49元。12月13日起購買2支即加贈限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒一支，採各門市限量贈送，送完為止。

此外，近年來芋頭商品聲勢高漲，看準濃郁商機並掌握茶攤話題飲品，7-ELEVEN首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，雙重芋泥口感，口感層次豐富，咀嚼中帶出芋圓甜香，而且不只推出熱飲，此次還有冰飲選擇，滿足不同需求，12月13日起全門市販售，售完為止。

7-ELEVEN門市自12月13日至12月26日推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」每杯嘗鮮優惠價60元（原價85元），同時段CITY PEARL珍珠熱飲全品項也祭出任選第2杯半價活動（價低者折）。「OPEN POINT行動隨時取」將於12月15日至12月21日推出限時7天嘗鮮優惠，「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」2杯優惠價118元，每日限量1,000組，每會員每日限購2組。

7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，原價85元，門市自12月13日至12月26日推出每杯嘗鮮優惠價60元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，原價85元，門市自12月13日至12月26日推出每杯嘗鮮優惠價60元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，售價49元，圖為酥餅杯款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，售價49元，圖為酥餅杯款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，購買2支即加贈限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒一支，採各門市限量贈送，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，購買2支即加贈限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒一支，採各門市限量贈送，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，原價85元，門市自12月13日至12月26日推出每杯嘗鮮優惠價60元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，原價85元，門市自12月13日至12月26日推出每杯嘗鮮優惠價60元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，苦甜滋味、絕美木質調色澤搭配專屬聯名杯，帶來高級質感享受。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，苦甜滋味、絕美木質調色澤搭配專屬聯名杯，帶來高級質感享受。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，售價49元，圖為紙杯款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發全新「18度C巧克力霜淇淋」，售價49元，圖為紙杯款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月13日起將推出復刻1980年代經典的「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味。圖／7-ELEVEN提供

巧克力 售價 霜淇淋

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