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寶格麗四瓣羅馬之花Fiorever 綻放華麗紅碧璽
從「永恆之城」羅馬豐富的歷史美學中汲取靈感，源自羅馬的寶格麗（BVLGARI）於2018年推出以珍貴鑽石打造的四瓣羅馬之花Fiorever系列，將花朵的綻放定格爲永恆。如今，這位享譽全球的「彩寶藝術大師」，揮灑綺麗動人的色彩，為此系列增添三款全新彩色寶石新作，以紅碧璽的明豔色澤散發奔放活力。
寶格麗將傾注於頂級珠寶系列的匠心巧思，爲Fiorever系列増添明艷色彩，實現尺寸、造型與切割之間的諧美平衡，從色彩選擇到寶石鑲嵌，始終延續品牌在彩色寶石領域的深厚造詣和創意傳承。三款新作均採用玫瑰金材質、鑲嵌璀璨鑽石、襯托經由巧手切割的單枚紅碧璽花瓣閃耀艷麗色澤與光輝，密鑲鑽石花瓣和紅碧璽花瓣簇擁著中央的1顆明亮切割鑽石。
輕盈的鏤空設計與精緻的玫瑰金底座呈現精妙的坡面造型，完美實現傳統顫動工藝（en tremblant）鑲嵌花瓣的靈動與流光。相同標誌性的花朵造型也在環繞式鑲鑽戒指和纏繞式手鐲上，尾端則鑲嵌一枚彷彿隨風飄飛的紅碧璽花瓣，以不對稱的手法與鮮明色彩，體現品牌深厚的美學底蘊。
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