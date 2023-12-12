寶格麗四瓣羅馬之花Fiorever 綻放華麗紅碧璽

從「永恆之城」羅馬豐富的歷史美學中汲取靈感，源自羅馬的寶格麗（BVLGARI）於2018年推出以珍貴鑽石打造的四瓣羅馬之花Fiorever系列，將花朵的綻放定格爲永恆。如今，這位享譽全球的「彩寶藝術大師」，揮灑綺麗動人的色彩，為此系列增添三款全新彩色寶石新作，以紅碧璽的明豔色澤散發奔放活力。

寶格麗將傾注於頂級珠寶系列的匠心巧思，爲Fiorever系列増添明艷色彩，實現尺寸、造型與切割之間的諧美平衡，從色彩選擇到寶石鑲嵌，始終延續品牌在彩色寶石領域的深厚造詣和創意傳承。三款新作均採用玫瑰金材質、鑲嵌璀璨鑽石、襯托經由巧手切割的單枚紅碧璽花瓣閃耀艷麗色澤與光輝，密鑲鑽石花瓣和紅碧璽花瓣簇擁著中央的1顆明亮切割鑽石。