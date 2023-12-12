十大香氛蠟燭品牌聖誕禮物推薦！讓空氣充滿木質、花香、柑橘、果香調

在家也能有滿滿的儀式感

拖著一身疲憊回到家，一進門，在這個專屬於自己的空間，就想聞到令人放鬆的味道。香味不只會衝擊感官，也會影響到人的情緒，各種焦慮或緊張的負面感受，都能隨著氣味得到舒緩、慢慢消散。



香氛蠟燭是所有精緻男孩、女孩的必備品，它不只味道迷人，同時也能療癒疲憊的身心靈，更是居家布置的氛圍好物，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你找出10大網友經常討論的香氛蠟燭品牌，還沒想好聖誕禮物要送什麼的人，說不定能在這裡挑到適合的禮物喔！

image source：Le Labo

NO.10 Gucci

2017年Gucci推出了Gucci Décor家飾系列，試圖將日常生活打造成獨特又奇幻的空間，去年推出的浪漫主義家飾系列中，19世紀彩色玻璃罐蠟燭大獲好評。

今年的Gucci Flora印花INVENTUM香氛蠟燭更是美到讓人目不轉睛，味道是浪漫的玫瑰花香調，由塔伊夫出產的古老大馬士革玫瑰所製作，透過香膩的氣味營造出怡人的氛圍，淺藍色的陶瓷容器印有歷史悠久的Flora圖案，把手則製作成一隻出自Gucci Garden的展翅蝴蝶，佇立於瓶蓋上，栩栩如生的翅膀就像一隻真的蝴蝶停靠歇息。

image source: Gucci

NO.9 SABON

多數人想到SABON，應該都是最經典的身體磨砂膏，不過他們家其實也有推出奢華的香氛蠟燭，其中以色列綠玫瑰這款味道最為熱銷！用明亮的義大利檸檬柑橘調為前調，接著是精緻浪漫的英倫玫瑰花瓣味，最後以沉穩的木質香氣延續結尾的深度，整體綻放自由清新的活力香味。

最新的星熠幻境香氛蠟燭，一上市就非常搶手，深紫色霧面的瓶身上繪有夜仙子和月光花，搭配上金色燭蓋，放在家中當擺飾瞬間讓整個空間都高級了起來。

image source: SABON

NO.8 TOM FORD

TOM FORD延續以往的冬季清冷香調，在最新的私人調香FABULOUS系列中，推出「神秘聖木」的冷冽香氣，焚燒祕魯聖木與烏木，加入高雅細緻的玫瑰基調，整體散發溫潤穩重的氛圍讓，這款蠟燭坐穩了頂級香氛的寶座。

低調奢華的黑色霧面瓶身，裡面也是獨特黑色蠟燭體，香味和外型都讓整個空間充盈著自信的奢華高級感。「白麝香主調配上皮革香氛，有一股放鬆的奶香味」、「感覺像是有陽光氣味的白色棉被」。





image source: TOM FORD

NO.7 Aesop

「家是引發我們個人情感的核心地。」 以這句話為品牌核心的Aesop從香水、護手霜、沐浴乳等產品都展現了高級的調香藝術，資深香氛控也絕對不會錯過他們家推出的香氛蠟燭。



Aesop香氛蠟燭罐身是簡約的乳白色瓷杯，杯緣內側還印有優美的詩句，三款香調以古希臘天文學家命名，「托勒密」為散發綠意的煙燻香調、「阿加尼斯」為清新明亮的花香，搭配溫暖的煙草香調、「卡里波斯」則是富含香甜的乳香及大地氣息的深綠香調。





image source: Aesop

NO.6 NEOM

連凱特王妃都會拿來招待客人的香氛蠟燭，為英國皇室御用的香氛品牌Neom，使用優質天然的有機成分及最高純度的頂級精油，除了提供極致的香氛藝術，更有能滿足身心靈的芳香療法。

Neom香氛蠟燭非常特別，燃燒過後的蠟油可以當作精油塗抹在身體上，質地非常滋潤，奢華的香氣結合了迷人的茉莉香、淡淡的法國薰衣草及花梨木的舒服微微辛香。「點燃後有環繞在SPA館的感覺」、「一開門回到家就很幸福滿足」、「薰衣草的香味讓心情很舒壓」。





image source: NEOM

NO.5 Le Labo

完全不用任何行銷手法打廣告，只靠品質建立消費者之間的口碑，來自紐約的香氛品牌Le Labo在歐洲的香氛界闖出一番名堂。創辦者深信，不應過度推薦熱門款式，認為香氣必須真正的聞過才能深切感受，每款香味都是獨一無二且主觀的。



除了知名的香水，香氛控也會收藏他們家的居家香氛系列，香氛蠟燭有多達12款香味，以大豆蠟製成，每顆蠟燭都是由手工灌注且使用高含量的精油，燭杯造型多款獨特，使用手工吹製所以數量非常稀少，缺貨的話都要等上好幾個月。

image source: Le Labo

NO.4 Dior

去年一推出就造成轟動的「MISS DIOR香氛蠟燭」，整個燭體是溫柔甜美的粉色，散發花漾迪奧的招牌淡香水香氣，燭杯上點綴的繁花愛戀圖騰，被譽為香氛蠟燭界的小仙女。



2024最新的度假系列以BUTTERFLY AROUND THE WORLD為主題，推出兩種不同味道的香氛蠟燭，分別為柏樹冷杉及香橙肉桂，兩者都是非常符合冬日氣息的溫暖香調，蠟燭瓷盒上飾有富含詩意的蝴蝶，放在桌上更添迷人的歐式氛圍。「情人節禮物收到這個一定超開心」、「點上之後直接散發浪漫的粉紅泡泡」。

image source: Dior

NO.3 bamford

由英國女爵創立的莊園香氛品牌Bamford，致力於融合大自然的元素的簡單生活理念。創辦人以自己鍾愛的花圃香氣為靈感，推出英式花園香氛蠟燭系列。



蠟燭的香氣有兩款，「庭園玫瑰」是由典雅的玫瑰花香柔和柑橘與木質的香氣，豐富的層次完美呈現了夏日繽紛熱鬧的氛圍。「英國薰衣草」則是揉合了花香及木質的草本香，讓你擁有宛如漫步在花野田林中的放鬆感。「聞起來質感非常好」、「睡前用融燈燭使用，很好入眠」、「真的就像走在鄉間花園裡」。

image source: bamford

NO.2 Jo Malone London

Jo Malone London是來自英國的沙龍香氛品牌，被譽為西方香水世界的女王，簡單純粹的風格，成為諸多上流明星的愛用牌，香調高貴淡雅又溫柔婉約，可按照個人喜好隨心搭配。



Jo Malone London 時不時推出不同味道的香氛工藝陶瓷蠟燭，有古典優雅的白色陶瓷瓶身，或是浪漫的胭紅玫瑰花語系列。今年聖誕節推出童話薑餅系列中，有松木與桉樹的居家香氛蠟燭，以聖誕節早晨的香氣為靈感，讓你醒來後就能迎面聞到令人心曠神怡的松木、桉樹味，最後的肉桂與小豆蔻尾韻更完整了整個冬季節日的氣息。

image source: Jo Malone London

NO.1 Diptyque

好想擁有韓國國民女神IU的同款香氣！來自法國的香氛品牌Diptyque，已成立半個世紀，自1963年以來推出百款的香氛蠟燭，品牌擁有現存最豐富的蠟燭香調寶庫之一，包括Aubépine山楂、Thé茶樹、Cannelle肉桂幾款熱門香氛，在香氛領域中大放異彩。

今年聖誕節推出聖誕限量版包裝，玻璃燭杯上繪有黑金色相結合的火焰圖案，共有3款蠟燭香味，除了每年的固定班底Sapin（冷杉），讓你直接體驗清新綠植的聖誕氣息；Délice（乾果）聞起來有濃濃的杏仁餅香味，可以感受到熱鬧的節慶氛圍；Coton（綿雪）則有一股魅惑卻清亮的質感，奢華的香豆氣味彷彿躺在棉花般柔軟的雪地中。

image source: Diptyque Taiwan

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月05日至2023年12月06日，共1年。

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