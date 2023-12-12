快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國皇室愛牌Barbour全新限定系列 示範「女人帥起來就沒有男人的事了！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
英國皇室愛牌Barbour在2024年將迎來品牌創立130周年前，推出專屬女性的Edit新系列，保有原創、獨步細節設計，並加入當代美學，吸引著喜愛帥氣風格的人。圖／Barbour提供
英國皇室愛牌Barbour在2024年將迎來品牌創立130周年前，推出專屬女性的Edit新系列，保有原創、獨步細節設計，並加入當代美學，吸引著喜愛帥氣風格的人。圖／Barbour提供

雖然過去英國皇室愛牌Barbour曾有與網紅始祖Alexa Chung合作的系列女裝，不過在品牌旗下產品多是以男性消費者需求為主軸，少有為女性量身訂製的設計。然而在2024年將迎來品牌創立130周年前，Barbour也推出專屬女性的Edit新系列，保有原創、獨步細節設計，並加入當代美學，吸引著喜愛帥氣風格的人。

全新Edit系列涵蓋多款經典外套、千鳥格紋襯衫以及長、短版洋裝等多項裝束，維持一貫高品質、耐用性，洋溢現代感和個性風格的剪裁和顏色，更適合城市生活、社交場合等時尚場景。像是Premium Catton Spey油布外套，就以以Barbour受歡迎的Spey釣魚外套為基礎，加入超大燈芯絨衣領、口袋粗拉鍊、明亮黃銅釦、格紋與撞色的雙色拼接等細節。結合未來主義與傳統細節，採用高度光澤面料搭配菱格鑽型絎縫的Premium Woodhall外套，內襯保暖材質，亮麗之外也極為輕暖舒適，肩部和兩個翻蓋大口袋上的天鵝絨拼接面料則賦予低調奢華質感。不可錯過的含有纏繞拼接的大小千鳥格圖案的洋裝，附自繫腰帶可凸顯身形曲線，搭配襯衫領，雖是中長度洋裝設計，單穿或配上皮褲當外套般時髦疊穿皆宜。

Barbour Edit系列Premium Woodhall絎縫外套，17,000元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Premium Woodhall絎縫外套，17,000元。圖／Barbour提供

隨著2023年即將邁向尾聲，The North Face則推出全新冬季滑雪FREERIDE系列與SUMMIT巔峰系列雪服，滿足消費者從雪場到街頭穿搭所需。FREERIDE雪服採用寬鬆剪裁，內置大容量布口袋配置彈力夾防風雪裙，加持保暖性。胸前黏扣閉口貼袋，外口袋以安全拉鍊設計，方便存放和取用物品，連衣帽貼心配置可調節繩索扣，可與頭盔配套使用。而SUMMIT巔峰系列Pumori GTX Pro衝鋒衣擁有實用性收納口袋和耐用度極佳GORE-TEX 布料，提供卓越防水保護力，穿上後可從容應對山野險境。

Barbour Edit系列Marie防水透氣風衣，15,200元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Marie防水透氣風衣，15,200元。圖／Barbour提供

The North Face男款藍色防水透氣舒適連帽衝鋒衣，8,380元。圖／The North Face提供
The North Face男款藍色防水透氣舒適連帽衝鋒衣，8,380元。圖／The North Face提供

Barbour Edit系列Premium Catton Spey油布外套，24,000元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Premium Catton Spey油布外套，24,000元。圖／Barbour提供

The North Face女款粉色防水透氣防潑水可調節連帽衝鋒衣，19,800元。圖／The North Face提供
The North Face女款粉色防水透氣防潑水可調節連帽衝鋒衣，19,800元。圖／The North Face提供

Barbour Edit系列Coretta千鳥格紋洋裝，8,000元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Coretta千鳥格紋洋裝，8,000元。圖／Barbour提供

Barbour Edit系列Ryhope棉質印花長袖襯衫，5,700元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Ryhope棉質印花長袖襯衫，5,700元。圖／Barbour提供

Barbour Edit系列Holwick棉質短裙，5,000元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Holwick棉質短裙，5,000元。圖／Barbour提供

保暖 消費者 英國 皇室

延伸閱讀

Steam免費國產紳士《金斧偶像 - 連動！密室逃脫》跟討厭洗澡的女人合作闖關

女睡到一半被男友搖醒要愛愛 網勸：分手吧！

深夜騎車闖紅燈遭警攔查 台南女藏毒坐地耍賴被揪出

歐陽靖曝遭前夫當眾施暴罵：女人是屎！ 帶兒遊香港「洗記憶」

相關新聞

500盤／Uber One會員專屬！15號前到96間合作餐廳用餐 出示憑證享優惠

最後機會快把握！今年第三度舉辦的台灣美食評鑑「500盤」，日前公布2023年得獎餐廳名單，讓許多人都前往不同的得盤餐廳品...

十大香氛蠟燭品牌聖誕禮物推薦！讓空氣充滿木質、花香、柑橘、果香調

拖著一身疲憊回到家，一進門，在這個專屬於自己的空間，就想聞到令人放鬆的味道。

去去寒流走！盤點2023十大電暖器品牌 陪你戰勝孤單寂寞、暖房又暖心

每到冬天總是孤單寂寞覺得冷，只能握著暖暖包獨自取暖嗎？

華航歡慶周年 送出「2024年無限升等MVP」夢幻大獎

華航（2610）歡慶 64 周年，推出「華航請客會員享樂」活動，史無前例祭出「2024 年華航MVP」年度話題大獎，中獎...

寶格麗四瓣羅馬之花Fiorever 綻放華麗紅碧璽

從「永恆之城」羅馬豐富的歷史美學中汲取靈感，源自羅馬的寶格麗（BVLGARI）於2018年推出以珍貴鑽石打造的四瓣羅馬之...

最有品味的耶誕樹！IKEA讓你家節慶氣氛有質感又好看

耶誕節即將到來，想要家中有耶誕氛圍，但又放不下大顆的耶誕樹，該怎麼辦呢？IKEA有妙招，選出6款不同風格的耶誕樹選品，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。