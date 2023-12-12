英國皇室愛牌Barbour全新限定系列 示範「女人帥起來就沒有男人的事了！」

雖然過去英國皇室愛牌Barbour曾有與網紅始祖Alexa Chung合作的系列女裝，不過在品牌旗下產品多是以男性消費者需求為主軸，少有為女性量身訂製的設計。然而在2024年將迎來品牌創立130周年前，Barbour也推出專屬女性的Edit新系列，保有原創、獨步細節設計，並加入當代美學，吸引著喜愛帥氣風格的人。

全新Edit系列涵蓋多款經典外套、千鳥格紋襯衫以及長、短版洋裝等多項裝束，維持一貫高品質、耐用性，洋溢現代感和個性風格的剪裁和顏色，更適合城市生活、社交場合等時尚場景。像是Premium Catton Spey油布外套，就以以Barbour受歡迎的Spey釣魚外套為基礎，加入超大燈芯絨衣領、口袋粗拉鍊、明亮黃銅釦、格紋與撞色的雙色拼接等細節。結合未來主義與傳統細節，採用高度光澤面料搭配菱格鑽型絎縫的Premium Woodhall外套，內襯保暖材質，亮麗之外也極為輕暖舒適，肩部和兩個翻蓋大口袋上的天鵝絨拼接面料則賦予低調奢華質感。不可錯過的含有纏繞拼接的大小千鳥格圖案的洋裝，附自繫腰帶可凸顯身形曲線，搭配襯衫領，雖是中長度洋裝設計，單穿或配上皮褲當外套般時髦疊穿皆宜。

Barbour Edit系列Premium Woodhall絎縫外套，17,000元。圖／Barbour提供

隨著2023年即將邁向尾聲，The North Face則推出全新冬季滑雪FREERIDE系列與SUMMIT巔峰系列雪服，滿足消費者從雪場到街頭穿搭所需。FREERIDE雪服採用寬鬆剪裁，內置大容量布口袋配置彈力夾防風雪裙，加持保暖性。胸前黏扣閉口貼袋，外口袋以安全拉鍊設計，方便存放和取用物品，連衣帽貼心配置可調節繩索扣，可與頭盔配套使用。而SUMMIT巔峰系列Pumori GTX Pro衝鋒衣擁有實用性收納口袋和耐用度極佳GORE-TEX 布料，提供卓越防水保護力，穿上後可從容應對山野險境。

Barbour Edit系列Marie防水透氣風衣，15,200元。圖／Barbour提供

The North Face男款藍色防水透氣舒適連帽衝鋒衣，8,380元。圖／The North Face提供

Barbour Edit系列Premium Catton Spey油布外套，24,000元。圖／Barbour提供

The North Face女款粉色防水透氣防潑水可調節連帽衝鋒衣，19,800元。圖／The North Face提供

Barbour Edit系列Coretta千鳥格紋洋裝，8,000元。圖／Barbour提供

Barbour Edit系列Ryhope棉質印花長袖襯衫，5,700元。圖／Barbour提供