快訊

侯友宜端「6-12歲國家顧」政見 課輔免學費、延時間

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「999秒」全台最長跨年煙火！秘賞點公開 早鳥抽iPhone

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義大世界跨年煙火今年再創「全台最長」。圖/義大世界提供
義大世界跨年煙火今年再創「全台最長」。圖/義大世界提供

2024年即將來臨，今年全台最長的跨年煙火秀在義大世界。「2024紫耀義大 義享歡樂」將於2024/01/01凌晨0點施放999秒大型藝術煙火，除了有超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」，還有鳳凰飛羽舞動般的「展翅煙火」、以及璀璨耀眼的「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式花火。園區也推薦3大方案，以及6大觀賞點。

義大世界999秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪施放，推薦的三大方案之一是「義守大學6大觀賞區」，12/31(日)當天將於中午12點開放進場，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，就能飽覽煙火遼闊全景。校內6大觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點，建議民眾提早卡位。

第二種享食方案為義大兩館飯店推出的「星光宵夜場」。義大皇家酒店大廳車道自晚間22:00起推出多樣料理，成人1,580元、7到12歲孩童690元、3到6歲幼童200元起，皆另加一成服務費；皇家館內的皇樓中餐廳也在晚間22:30至23:45推出「跨年宵夜四人分享餐」，由米其林星級主廚嚴選五道精緻料理，每桌8,000元起，另加一成服務費；而天悅飯店一樓戶外廣場自晚間22:30開始，擺上豐盛Buffet，成人999元、7到12歲孩童599元、3到6歲幼童299元起，皆另加一成服務費；天悅9樓空中花園亦舉辦星光BBQ，含多樣熟食及現場現煎的燒烤料理，晚間19:30開始，大人3,500元、孩童2,500元起。

第三種樂遊方案「義大遊樂世界跨年限定星光趴」。12/31(日)義大遊樂世界特別延長營運至20:00，下午16:30後入場雙人500元，除了暢玩遊樂設施，C區木馬廣場前邀請藝人符瓊音、卓義峰、盧學叡精彩開唱，以及精彩的夜間表演「火山夜秀」，於義大世界網路商城搶先購票，還有機會抽中iPhone15。

活動資訊可查義大世界跨年官網：www.edaworld.com.tw/2024/

雙人星光趴500元，可暢樂園、欣賞表演。圖/義大世界提供
雙人星光趴500元，可暢樂園、欣賞表演。圖/義大世界提供
星光宵夜搭配璀璨煙火，視覺味蕾一次滿足。圖/義大世界提供
星光宵夜搭配璀璨煙火，視覺味蕾一次滿足。圖/義大世界提供

義大世界 跨年 服務費

延伸閱讀

大谷翔平6.8億美元「退役後才領」很扯？ 他估算：實際領的比前一方案還多

蘋果iOS 17.2更新 支援空間影片拍攝、加入日誌App

MLB／力拚個人連4年奪冠！史密斯1年約轉戰皇家

獨／大新竹首辦跨年晚會卡司曝光 300秒跨年煙火

相關新聞

台北101跨年煙火「彩色世界」搶先看 融合台日煙火綻放300秒

2024台北101跨年煙火主題今天揭曉，台北101董事長張學舜宣布，跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORL...

脫口秀教母黃小胖 打造全新表達教育系統 「從心學表達」募資起跑

長期投入表達教育的脫口秀演員黃小胖，於今年12月在嘖嘖募資平台啟動為期近2個月的集資計畫，為實現讓學員「從心學表達」的教學理念，打造屬於每個人的「月半窩表達空間」的舞台基地。

「999秒」全台最長跨年煙火！秘賞點公開 早鳥抽iPhone

2024年即將來臨，今年全台最長的跨年煙火秀在義大世界。「2024紫耀義大 義享歡樂」將於2024/01/01凌晨0點施...

TAG Heuer重返眼鏡市場定義業界新標準 LVMH鐘表周見真章

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品；執行長Frédéric Arnault更豪氣說「我們的目標是在眼鏡產業中樹立新標準並徹底顛覆它」。

一年一度！「高知城NAKED夜祭」10大亮點搶先看

提著底部漫出銀杏與楓葉造型的螢光燈，沿幻彩石階上行，迷幻絢音不絕於耳，就這樣在某個浪漫夜，走進一年一度的高知城冬季點燈活...

Johnnie Walker攜手小7 精品「威士忌拿鐵」限量開喝

引領全球威士忌不斷前進的Johnnie Walker與 CITY PRIMA精品咖啡強強聯手，於全台7-ELEVEN C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。