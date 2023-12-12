「999秒」全台最長跨年煙火！秘賞點公開 早鳥抽iPhone

2024年即將來臨，今年全台最長的跨年煙火秀在義大世界。「2024紫耀義大 義享歡樂」將於2024/01/01凌晨0點施放999秒大型藝術煙火，除了有超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」，還有鳳凰飛羽舞動般的「展翅煙火」、以及璀璨耀眼的「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式花火。園區也推薦3大方案，以及6大觀賞點。

義大世界999秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪施放，推薦的三大方案之一是「義守大學6大觀賞區」，12/31(日)當天將於中午12點開放進場，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，就能飽覽煙火遼闊全景。校內6大觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點，建議民眾提早卡位。

第二種享食方案為義大兩館飯店推出的「星光宵夜場」。義大皇家酒店大廳車道自晚間22:00起推出多樣料理，成人1,580元、7到12歲孩童690元、3到6歲幼童200元起，皆另加一成服務費；皇家館內的皇樓中餐廳也在晚間22:30至23:45推出「跨年宵夜四人分享餐」，由米其林星級主廚嚴選五道精緻料理，每桌8,000元起，另加一成服務費；而天悅飯店一樓戶外廣場自晚間22:30開始，擺上豐盛Buffet，成人999元、7到12歲孩童599元、3到6歲幼童299元起，皆另加一成服務費；天悅9樓空中花園亦舉辦星光BBQ，含多樣熟食及現場現煎的燒烤料理，晚間19:30開始，大人3,500元、孩童2,500元起。

第三種樂遊方案「義大遊樂世界跨年限定星光趴」。12/31(日)義大遊樂世界特別延長營運至20:00，下午16:30後入場雙人500元，除了暢玩遊樂設施，C區木馬廣場前邀請藝人符瓊音、卓義峰、盧學叡精彩開唱，以及精彩的夜間表演「火山夜秀」，於義大世界網路商城搶先購票，還有機會抽中iPhone15。