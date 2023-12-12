快訊

侯友宜端「6-12歲國家顧」政見 課輔免學費、延時間

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TAG Heuer重返眼鏡市場定義業界新標準 LVMH鐘表周見真章

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鐘表品牌泰格豪雅宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品。圖／TAG Heuer提供
鐘表品牌泰格豪雅宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品。圖／TAG Heuer提供

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品；執行長Frédéric Arnault更豪氣說「我們的目標是在眼鏡產業中樹立新標準並徹底顛覆它」。

其實高級眼鏡製作的工序，不少都與打造鐘表有著相似的步驟，而且需要人手細膩的調整各種角度，因此泰格豪雅並非不務正業，而是多角化發展。所以早在2002年時，泰格豪雅就已涉足眼鏡市場，更曾有過Reflex和27等經典型號，同樣深受消費者的支持與喜愛。此次品牌重返眼鏡領域，跟過去不同的是，將與集團下的Thélios合作，之所以會有這項計畫，泰格豪雅執行長Frédéric Arnault則表示「希望在未來也被視為眼鏡品牌，並將我們的影響力擴大到更廣泛受眾」。而就目前釋出的視覺圖片來看，預料新的泰格豪雅眼鏡，將會以未來設計、運動風為主軸，但最終的型態，將在2024年的的LVMH Watch Week與米蘭發表會，才會完整曝光，讓人很期待。

MYKITA形象廣告捕捉了非傳統人物真實而深刻的樣貌，他們代表新世代的多元面向，及其正在開闢的創意道路，依自己的方式定義成就與滿足感。 圖／MYKITA提供
MYKITA形象廣告捕捉了非傳統人物真實而深刻的樣貌，他們代表新世代的多元面向，及其正在開闢的創意道路，依自己的方式定義成就與滿足感。 圖／MYKITA提供

另外來自柏林的眼鏡品牌MYKITA也釋出冬季形象廣告，攝影師Ben Beagent利用底片及極具感染力的個人風格，塑造出動態氛圍和絢麗色彩。形象廣告捕捉了非傳統人物真實而深刻的樣貌，其中包括曾是世界頂尖運動員的陶瓷藝術家、古典鋼琴家和時尚採購。與其他正在崛起的年輕新星一起，他們代表新世代的多元面向，及其正在開闢的創意道路，依自己的方式定義成就與滿足感。

柏林眼鏡品牌MYKITA釋出冬季形象廣告，攝影師Ben Beagent利用底片及極具感染力的個人風格，塑造出動態氛圍和絢麗色彩。圖／MYKITA提供
柏林眼鏡品牌MYKITA釋出冬季形象廣告，攝影師Ben Beagent利用底片及極具感染力的個人風格，塑造出動態氛圍和絢麗色彩。圖／MYKITA提供

MYKITA形象廣告主角包括曾是世界頂尖運動員的陶瓷藝術家、古典鋼琴家和時尚採購。圖／MYKITA提供
MYKITA形象廣告主角包括曾是世界頂尖運動員的陶瓷藝術家、古典鋼琴家和時尚採購。圖／MYKITA提供

眼鏡 品牌 廣告

延伸閱讀

女團ITZY詮釋G-SHOCK新表 變身白色耶誕精靈又純又慾 讓MIDZY都驚喜！

日精品銷售 全球一枝獨秀

Grand Seiko首發限量龍年生肖表 獨家配色誘藏家埋單

佳士得鐘表逆勢刷新年度拍賣紀錄！靠全球團隊緊密合作

相關新聞

英國皇室愛牌Barbour全新限定系列 示範「女人帥起來就沒有男人的事了！」

雖然過去英國皇室愛牌Barbour曾有與網紅始祖Alexa Chung合作的系列女裝，不過在品牌旗下產品多是以男性消費者需求為主軸，少有為女性量身訂製的設計。然而在2024年將迎來品牌創立130周年前，Barbour也推出專屬女性的Edit新系列，保有原創、獨步細節設計，並加入當代美學，吸引著喜愛帥氣風格的人。

台北101跨年煙火「彩色世界」搶先看 融合台日煙火綻放300秒

2024台北101跨年煙火主題今天揭曉，台北101董事長張學舜宣布，跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORL...

脫口秀教母黃小胖 打造全新表達教育系統 「從心學表達」募資起跑

長期投入表達教育的脫口秀演員黃小胖，於今年12月在嘖嘖募資平台啟動為期近2個月的集資計畫，為實現讓學員「從心學表達」的教學理念，打造屬於每個人的「月半窩表達空間」的舞台基地。

「999秒」全台最長跨年煙火！秘賞點公開 早鳥抽iPhone

2024年即將來臨，今年全台最長的跨年煙火秀在義大世界。「2024紫耀義大 義享歡樂」將於2024/01/01凌晨0點施...

TAG Heuer重返眼鏡市場定義業界新標準 LVMH鐘表周見真章

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品；執行長Frédéric Arnault更豪氣說「我們的目標是在眼鏡產業中樹立新標準並徹底顛覆它」。

一年一度！「高知城NAKED夜祭」10大亮點搶先看

提著底部漫出銀杏與楓葉造型的螢光燈，沿幻彩石階上行，迷幻絢音不絕於耳，就這樣在某個浪漫夜，走進一年一度的高知城冬季點燈活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。