TAG Heuer重返眼鏡市場定義業界新標準 LVMH鐘表周見真章

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）宣布將在2024年1月底登場的LVMH Watch Week時，除了曝光新款腕表，還會加碼呈現全新眼鏡系列產品；執行長Frédéric Arnault更豪氣說「我們的目標是在眼鏡產業中樹立新標準並徹底顛覆它」。

其實高級眼鏡製作的工序，不少都與打造鐘表有著相似的步驟，而且需要人手細膩的調整各種角度，因此泰格豪雅並非不務正業，而是多角化發展。所以早在2002年時，泰格豪雅就已涉足眼鏡市場，更曾有過Reflex和27等經典型號，同樣深受消費者的支持與喜愛。此次品牌重返眼鏡領域，跟過去不同的是，將與集團下的Thélios合作，之所以會有這項計畫，泰格豪雅執行長Frédéric Arnault則表示「希望在未來也被視為眼鏡品牌，並將我們的影響力擴大到更廣泛受眾」。而就目前釋出的視覺圖片來看，預料新的泰格豪雅眼鏡，將會以未來設計、運動風為主軸，但最終的型態，將在2024年的的LVMH Watch Week與米蘭發表會，才會完整曝光，讓人很期待。

MYKITA形象廣告捕捉了非傳統人物真實而深刻的樣貌，他們代表新世代的多元面向，及其正在開闢的創意道路，依自己的方式定義成就與滿足感。 圖／MYKITA提供

另外來自柏林的眼鏡品牌MYKITA也釋出冬季形象廣告，攝影師Ben Beagent利用底片及極具感染力的個人風格，塑造出動態氛圍和絢麗色彩。形象廣告捕捉了非傳統人物真實而深刻的樣貌，其中包括曾是世界頂尖運動員的陶瓷藝術家、古典鋼琴家和時尚採購。與其他正在崛起的年輕新星一起，他們代表新世代的多元面向，及其正在開闢的創意道路，依自己的方式定義成就與滿足感。

柏林眼鏡品牌MYKITA釋出冬季形象廣告，攝影師Ben Beagent利用底片及極具感染力的個人風格，塑造出動態氛圍和絢麗色彩。圖／MYKITA提供