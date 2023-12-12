一年一度！「高知城NAKED夜祭」10大亮點搶先看

提著底部漫出銀杏與楓葉造型的螢光燈，沿幻彩石階上行，迷幻絢音不絕於耳，就這樣在某個浪漫夜，走進一年一度的高知城冬季點燈活動「NAKED 夜祭－高知城」，今年總結有10大亮點，即起至明年1月14日夜夜照亮高知。

如果想到高知，今年也有更佳選擇。台灣虎航自11月1日起開航、每周三與六從桃園出發直飛日本四國高知縣，不用轉乘即可直達美地。燦星旅遊也規劃多款旅遊路線，吃喝美景與體驗全都包。

擁有400年歷史的「高知城」，是高知縣最具代表性景點之一。它不僅是現存「木造12天守」之一、日本國內唯一本丸御殿完整保存的城郭，同時也是「日本三大夜城」之一。除了一般夜間會以單色光照射天守，每年春季的花迴廊及冬季會主題點燈活動，都將靜謐的高知城之夜，轉換為魔力十足的現代繽紛城。

今年冬季活動，由日本創意公司NAKED Inc.打造「NAKED 夜祭－高知城」，以高知發祥、全球知名的超人氣祭典「夜來祭」為主題，加入祭典及高知自然美景設計。期間每周六、日、國定假日及年末年初，天守還將於夜間特別開館。

「夜來祭」的各項元素，像是不可或缺的樂器「鳴子」所創作的「鳴子隧道」、掃描人臉變身「夜來祭舞者」的參加型數位藝術體驗、以仁淀川等高知自然美景為意象，在各處路樹上點燈，都現身在高知城，入夜燈光燦爛，忽古若今，十分迷人。

記者踩點的10大亮點如下：

一、花燈籠：持入場券每組旅客可領取一把，有紅、黃兩色，燈籠底部映照出的圖案才是精妙，將日景幻化為微光，搖曳美姿讓人讚嘆。

二、鳴子色台階：發祥於高知縣的夏季祭典「夜來祭」中，不可或缺的手持樂器「鳴子」，其朱紅與鵝黃的配色燈光照亮城內的石階。拾級而上還可聽見輕快的鳴子響板敲擊聲，在冬夜熱情的歡迎各國旅客。

三、高知城迎賓投影石牆：石階登上第一景，是暗夜中發光的大面石牆，映照著高知今年活動繽紛的主視覺，搭配動感的樂曲，隨手拍就很美。

四、高知城與城牆投影：選用可展現高知大自然景觀的藍及綠色燈光，照亮雄偉天守下的石牆。

五、高知歷史與文化燈柱：4個雕刻字燈柱，柱上敘述高知城的歷史、美食及祭典文化，透過字框、映照在地上的剪影，獨有一種藝術之美。

六、高知藍點燈Ｘ螢火蟲：這裡應該是網紅們的最愛。在高知城內的銀杏樹間，以代表「高知藍」的仁淀川為意象，打上湛藍燈光。恍如水流波動感，還有點點螢火光芒飄飛周身，襯以流水淙淙聲，穿過此段很是夢幻。

七、鳴子隧道：「鳴子隧道」想當然是整排紅通通的鳴子串起的長廊，想聽鳴子聲響，得稍稍用點技巧拉繩，一排排聲浪如樂，好看好拍也好聽。

八、高知城原創地方車：默默停駐在綠地上的地方車，車身繽紛精彩，它不僅是播放原創音樂的設備、也是歌手們展現歌喉的舞台，還是靜置的裝飾藝術品。

九、互動型體驗「你也是夜來祭舞者」：這一區絕對是大亮點，因爲，你也能化身夜來祭的舞者，站在舞台Ｃ位，無人能敵。玩法是先在旁邊的拍照區拍下自己臉，再投射於動畫中的人偶上，立馬化身夜來祭舞者，還可以留下獨特的紀念照片。

十、夜來高知城吧！（天守燈光投影映射）：此祭典的主要亮點，以以壯麗多彩的燈光投影在高達18.5米的高知城天守。除了有夜來祭舞蹈，還展示與高知縣有關的文化和魅力，宛如豐盛多樣的皿缽料理般，一道道的呈現出來。周邊的石牆和樹木的燈光效果，也同步互動，看點滿滿。

NAKED夜祭－高知城

活動地點：高知県高知市丸ノ内1-2-1

活動期間：2023年12月1日～24年1月14日

活動時間：18:00～21:30（最終入場21:00）

交通方式：路面電車「高知城前站」下車走路約3分

門票：網路購票・團體票大人800日幣/國高中生560日幣/小學生400日幣/學齡前兒童免費；一般（現場購票）大人1000日幣/國高中生700日幣/小學生500日幣/學齡前兒童免費。網路購票可查KKDAY

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