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iPhone 15 Pro「空間影片」新功能上線了！開啟這2設定立即開拍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為獲得最佳效果，建議使用者在拍攝空間影片時保持iPhone穩定，並尋求平衡的照明條件。圖／蘋果提供
為獲得最佳效果，建議使用者在拍攝空間影片時保持iPhone穩定，並尋求平衡的照明條件。圖／蘋果提供

蘋果今日正式推出iOS 17.2更新，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的使用者現在更新到最新版本後，即可開始錄製「空間影片」，這項突破性的新功能可以幫助使用者捕捉生活中的珍貴時刻，記錄下來的珍貴回憶，將可以栩栩如生地在明年初即將上市的Apple Vision Pro上重溫。

更新需要先在「設定」中的「格式」裡先啟用空間影片拍攝功能，即可以運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max原本的相機系統以3D方式捕捉喜愛的時刻。空間影片在標準動態範圍內以每秒30影格的1080p格式拍攝。透過先進的運算攝影技術和HEVC壓縮，1分鐘的空間影片約為130MB，檔案大小算是非常精巧。

在iPhone上拍攝空間影片就像在iPhone上拍攝一般影片一樣簡單，開啟相機App 並選取「錄影」模式，將iPhone轉至橫向，點按右下角Vision Pro圖樣的「空間影片」標誌，然後點按錄製。iPhone會開始用主相機和超廣角相機錄製影片，並將超廣角相機的視野縮放至吻合主相機的視野，然後將內容儲存至單一影片檔中。

在iPhone和其他裝置上，空間影片顯示為一般2D影片，並可以像任何其他影片一樣使用「訊息」等App進行觀看或分享。使用者可以在照片App的全新「空間」相簿中找到他們拍攝的所有空間影片。因為檔案大小還是比傳統影片稍大，建議使用者可以透過iCloud，將所有空間影片都將跨裝置同步儲存。

透過iCloud，使用者將能夠在「照片」App中存取整個圖庫，並以真實大小比例觀看具有絢麗色彩和驚豔細節的影片。未來在Apple Vision Pro上，空間影片可以在視窗中播放，也可以擴展為沉浸式檢視模式，在觀賞時將使用者帶回影片中的時刻。有意抓緊潮流一上市就購入Apple Vision Pro的民眾，現在就可以開始用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的「空間影片」功能拍影片！

空間影片在Apple Vision Pro中變得栩栩如生。明年初開始，使用者將能夠在Apple Vision Pro上以非凡的深度重溫生活中的珍貴時刻。圖／蘋果提供
空間影片在Apple Vision Pro中變得栩栩如生。明年初開始，使用者將能夠在Apple Vision Pro上以非凡的深度重溫生活中的珍貴時刻。圖／蘋果提供
空間影片運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的主相機與超廣角相機以橫向拍攝。圖／蘋果提供
空間影片運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的主相機與超廣角相機以橫向拍攝。圖／蘋果提供

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