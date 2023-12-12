首位原民作家獲國家文藝獎 夏曼藍波安:從海洋感受力量

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家。圖／國藝會提供
夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家。圖／國藝會提供

第23屆國家文藝獎昨揭曉，四位得主為作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂(小咪)、紀錄片導演劉嵩。夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家，他受訪時表示，自己出身蘭嶼達悟族，是海洋作家中用漢字寫作的第一代，得此獎代表原民文學的魅力被接受，深具象徵意義，「我會繼續寫作、繼續划船捕飛魚，從海洋中持續感受文學的力量。」

本屆只選出四位得主，是國家文藝獎2006年將獎項擴展到七大類之後，第三次出現三大類從缺的現象。國藝會董事長向陽表示，舞蹈類在複審沒有通過三分之二的門檻從缺；接著六大領域的候選人進入決選，建築類、音樂類又沒通過門檻。他表示，不少評審認為應該嚴格把關。

國藝會指出，夏曼．藍波安1957年生，蘭嶼達悟族作家，作品跨足多種文類，兼融達悟語與漢語語法，挑戰文化霸權，開創台灣海洋文學的寬闊視野，並與世界原住民文化接軌。他的作品屢獲肯定，並翻譯成多國語文，為世界讀者帶來新的啟發。他以獨特的創作風格和對原住民文化的貢獻而受到讚譽，展現了他對文學和文化的深刻理解和豐富的創作能量。

「我是被海洋馴化的人、被宇宙馴化的人、被飛魚馴化的人。」夏曼．藍波安認為，自己是「具異質性的作家」。他每天的日常生活是寫作、划船和捕飛魚，得獎後一切如常，「我必須回到大海。」

門檻 藝術家 蘭嶼

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