「國王派大賽」結果出爐！高雄洲際酒店奪冠　獎金50萬

12月9日至12月10日所舉行的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」於12月11日正式揭曉結果，冠軍最後由高雄洲際酒店的高浩軒、黃怡菱拿下，獲得獎金50萬元與韓國進修之旅；亞軍為李聖傑、周俊宏（侯布雄法式茶點沙龍/拾穗Bakery & 拾穗 KITCHEN），季軍則是施絜中、李宜蔚（台北文華東方酒店/Sunriental café），另有5組選手並列優勝。

本屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽，由中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河擔任評審長，行政糕點主廚Savencia擔任技術長，並有6位不同國籍的評審進行評比。競賽項目包括有國王派（傳統、創意）、傳統可頌、創意丹麥，另新增布里歐麵包、餘予新生（剩料再利用）等內容。

獲得冠軍的高浩軒與黃怡菱，經典國王派作品以綻放的花朵為靈感，內餡則以義大利西西里杏仁粉、陳釀8年蘭姆酒、杏仁香甜酒與南杏杏仁露調製，風味層次豐富。至於創意國王派則是以桂圓核桃為主體，添加清酒粕與月桂冠，更能凸顯其特色。

亞軍隊伍的創意國王派「黃金秋栗國王派」內餡使用糖漬栗子餡、杏仁奶油、柚子與黑醋栗調配，讓栗子香氣與漿果相互呼應。至於季軍隊伍則是透過24節氣作為設計靈感，帶來巧妙的風味層次。謝合益/張詠翔（181烘焙屋/Top王子洋公館）、盧建元/劉彥漢（吉可頌丹麥專賣店）、陳世豪/楊皓（1789 café pâtisserie 法式甜點）、高文賢/施慧欣（十年法式烘焙）、賴昱銓/黃佳傑（彼得潘烘焙坊）等5組選手並列本次競賽優選。