走跳世界／走進北義．威尼斯 沉醉流金歲月

提及美麗、優雅與浪漫，絕對會令人聯想到「義大利」。有行旅特別規畫「風華義大利 走進北義．威尼斯的流金歲月」行程，帶著旅人走訪最時尚的倫巴底大區與威尼斯，親身感受義式的迷人風華。

前往馬塞洛家族鄉村私宅，與伯爵午餐約會。圖／摘自Ca' Marcello官網

訪私人島嶼與伯爵午餐

位於義大利北部的倫巴底大區是義國的時尚中心，並以優美的湖光山色著稱，被譽為最美、最大的「湖泊之區」。貴族與精品品牌都樂於造訪此地的湖上之島，享受專屬的私人享樂時光。威尼托大區首府威尼斯，則以由117條水道、401座橋梁形成獨特風光著稱，擁有「水都」的美譽，更被譽為18世紀歐洲最優雅城市。

行程中，特別安排造訪皇家私人莊園，讓團員走進優雅無比的義式氛圍。在義大利最美的湖泊加爾達湖，Cavazza家族的私人島嶼「加爾達島」以豐富而悠久的歷史文化著稱，連但丁都曾在《神曲》讚頌它，更有「湖心島童話鎮」之美名。如今島嶼對外開放，旅人能登島探訪新哥德式別墅與空中花園，並和第五代接班人、現任島主Sigmar Cavazza伯爵共進午餐，聆聽島嶼的輝煌歷史。此外，乘坐復古敞篷車，穿越阿爾卑斯山的蜿蜒公路，感受群山險峻與加爾達湖的澄澈，由身而心感受貴族生活的恣意暢快。

團員可以仿效威尼斯貴族，搭乘帆船悠遊潟湖風光。圖／摘自EOLO CRUISING VENICE官網

一窺貴族生活樣貌

私人別墅「Ca' Marcello」是由發源自古羅馬、曾在威尼斯共和國擁有主導地位的馬塞洛（Marcello）家族於16世紀所建，建築體採用北義經典的帕拉第奧設計，並由多位著名藝術家作品妝點，完美體現文藝復興的美學風格。除了能夠欣賞建築之美，行程更特別安排與馬塞洛家族現任伯爵Jacopo Marcello共進午餐，暢聊家族的輝煌歷史、義大利的文化精髓，透過沉浸式活動體驗行程，一窺貴族生活樣貌。

義大利的「藝術」，同樣是行程中的一大亮點。威尼斯眾多島嶼之一的「穆拉諾島」，以精緻的琉璃藝品聞名，其中最古老水晶品牌「Seguso」創立於1397年，不單憑藉精湛工藝獲得世界大獎，還被記載入穆拉諾島歷史文獻。此行將跟著家族第23代傳人走進工坊及博物館，見證流傳千年的玻璃美學。另外，踏上著有《阿伊達》、《弄臣》、《茶花女》等世界知名歌劇作品的威爾第之故鄉，進入他的故宅探索歌劇大師的成長之路，還會如同貴族般，在舊宅客廳欣賞私人歌劇演出，在歌聲的指引下進入威爾第的歌劇世界。

米其林一星「Villa Naj」的料理融合國際風味與當地特色。圖／摘自Villa Naj官網

遊潟湖享美食

來到水都威尼斯，不能錯過乘坐帆船優遊潟湖風光。搭上近百年歷史的傳統平底帆船「風神號Eolo」，可以同時享用當日漁獲野味料理，感受自然生態之美與威尼斯昔日榮光。另外，隱身在Oltrepò Pavese城鎮中心，一座19世紀別墅古老酒窖內的義式餐廳「Villa Naj」，獲得米其林一星以及《紅蝦指南Gambero Rosso》、《Identità Golose》的推薦，團員在此品嘗主廚以在地生產的當季食材，呈現出的地中海料理，享受揉合傳統與現代感的精采演出。

乘坐復古敞篷車遊覽加爾達湖。圖／摘自ITALY BAO官網

如果你想去

「風華義大利 走進北義．威尼斯的流金歲月」十天七夜旅程，2024年4月20日至4月29日，12月15日舉辦旅程說明會，報名請洽(02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com