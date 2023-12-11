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造型甜點+吉祥話餅乾！Café del SOL新春禮盒登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
五福臨門手工禮盒。圖／Café del SOL提供
五福臨門手工禮盒。圖／Café del SOL提供

新的一年即將到來，年節禮盒也準備陸續登場。來自福岡，過去在台灣提供特色鬆餅的「Café del SOL」，今年推出3款新年手工餅乾禮盒，藉由東方的新年元素與西式小點相互搭配，加上創意的「吉祥話餅乾」，為送禮者傳遞滿滿祝福心意。

今年Café del SOL共計設計「財源滾滾、五福臨門、迎春納福」等3款禮盒，每款均以日式風呂敷包巾包裝。其中「財源滾滾」禮盒內含有金磚沙布烈、牛奶雪球 、比利時巧克力曲奇、靜岡青抹茶餅乾、草莓甜菜根餅乾、檸檬金元寶餅乾等品項，以及分別寫上「財」、「源」、「滾」、「滾」的吉祥話餅乾，原價1,599元，早鳥價1,280元。

「五福臨門」禮盒則是主打曲奇，包括有靜岡抹茶曲奇、比利時巧克力曲奇、檸檬元寶、檸檬星星、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅等品項，同樣有「五福臨門」的吉祥話語，原價1,199元，早鳥價980元。至於「迎春納福」內有靜岡抹茶曲奇、檸檬元寶、比利時巧克力沙布烈、黑糖沙布烈 、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅、柿子造型餅乾，其中造型餅乾就有祥雲、金元寶、小柿子等不同模樣，原價1,399元，早鳥價1,180元。

財源滾滾手工禮盒。圖／Café del SOL提供
財源滾滾手工禮盒。圖／Café del SOL提供
迎春納福手工禮盒。圖／Café del SOL提供
迎春納福手工禮盒。圖／Café del SOL提供

餅乾 草莓 巧克力

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