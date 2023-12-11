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花1200萬買一只卡西歐？富藝斯紐約拍賣AI設計刷新紀錄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
富藝斯紐約鐘表紐約秋季拍賣「The New York Auction：NINE」以2,600萬美元總成交額圓滿收槌。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約鐘表紐約秋季拍賣「The New York Auction：NINE」以2,600萬美元總成交額圓滿收槌。圖／富藝斯提供

富藝斯紐約鐘表紐約秋季拍賣「The New York Auction：NINE」在美東時間12月10日以2,600萬美元總成交額圓滿收槌，所有拍品全數成交。是連續第三年創下「白手套」 100%全數成交的佳績，更以5,230萬美元年度總成交額締造該門類於紐約之最成功拍賣年度。

本季拍賣以百達翡麗（Patek Philippe）的經典型號表現最為穩健。領銜拍品為一枚極度珍罕、保存完好的百達翡麗型號1518玫瑰金萬年曆計時腕表，以逾180萬美元高價成交。該拍品最後一次公開 亮相在2000年，而後一直由美國最重要私人收藏之一珍藏，為型號1518中保存最為完好的錶款之一。 一枚可能獨一無二的百達翡麗5204P- 021鉑金萬年曆追針計時腕錶在長達八分鐘的激烈競爭下，最後由藏家透過網路以超拍前低估價四倍的近84萬美元高價成交。另外，知名經銷商的Serpico y Laino銷售之「two-tone」粉色表盤型號1463骨董玫瑰金計時腕表，也在逾十分鐘激烈競爭後以近57萬美元成交。

本季為慶祝卡西歐（CASIO）代表性表款G-SHOCK面世40週年，所推出一枚獨一無二、極具開創性的「G-Shock40週年夢想計畫#2」黃金腕表，以逾40萬美元（約1,200萬台幣）成交，收益全數撥捐大自然保護協會（The Nature Conservancy）。這枚腕表的表殼、表圈和鍊帶均採用18K黃金打造，外觀則由AI人工智能設計：以人類設計師創建的設計框架為基礎，將卡西歐在40年來在G-SHOCK開發過程中所收集到有關手表跌落時發生撞擊的數據輸入到AI人工智能系統之中，生成一個立體模型，其中考慮到結構強度、材料特性和加工方法等因素。腕表還具有太陽能及無線電精密計時功能，成交結果創下卡西歐的品牌世界紀錄。

百達翡麗型號 1518，玫瑰金萬年曆計時腕表，備月相 顯示、設速圈刻度，1950年製，以181萬4,500美元領銜成交。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 1518，玫瑰金萬年曆計時腕表，備月相 顯示、設速圈刻度，1950年製，以181萬4,500美元領銜成交。圖／富藝斯提供
勞力士型號6264黃金計時鍊帶腕表，配「Paul Newman Lemon」表盤，約1970年製，成交價96萬5,200美元。圖／富藝斯提供
勞力士型號6264黃金計時鍊帶腕表，配「Paul Newman Lemon」表盤，約1970年製，成交價96萬5,200美元。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 5204P-21，鉑金萬年曆追針計時腕表，143備寶璣字時標、紅色指針、月相、閏年、日夜顯示。附表盒、原裝證書、備用底蓋，約2018年製，成交價83萬8,200美元。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 5204P-21，鉑金萬年曆追針計時腕表，143備寶璣字時標、紅色指針、月相、閏年、日夜顯示。附表盒、原裝證書、備用底蓋，約2018年製，成交價83萬8,200美元。圖／富藝斯提供

腕表 設計師 紐約

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