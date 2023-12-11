花1200萬買一只卡西歐？富藝斯紐約拍賣AI設計刷新紀錄

富藝斯紐約鐘表紐約秋季拍賣「The New York Auction：NINE」在美東時間12月10日以2,600萬美元總成交額圓滿收槌，所有拍品全數成交。是連續第三年創下「白手套」 100%全數成交的佳績，更以5,230萬美元年度總成交額締造該門類於紐約之最成功拍賣年度。

本季拍賣以百達翡麗（Patek Philippe）的經典型號表現最為穩健。領銜拍品為一枚極度珍罕、保存完好的百達翡麗型號1518玫瑰金萬年曆計時腕表，以逾180萬美元高價成交。該拍品最後一次公開 亮相在2000年，而後一直由美國最重要私人收藏之一珍藏，為型號1518中保存最為完好的錶款之一。 一枚可能獨一無二的百達翡麗5204P- 021鉑金萬年曆追針計時腕錶在長達八分鐘的激烈競爭下，最後由藏家透過網路以超拍前低估價四倍的近84萬美元高價成交。另外，知名經銷商的Serpico y Laino銷售之「two-tone」粉色表盤型號1463骨董玫瑰金計時腕表，也在逾十分鐘激烈競爭後以近57萬美元成交。