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喬治傑生超可愛松果、蘑菇耶誕樹掛飾 打造北歐風平安夜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供

耶誕佳節將至，在這個歲月與親朋好友相聚的時刻，來自丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出2023聖誕系列，以精緻細膩的各種裝飾，為浪漫時節增添充滿儀式感的氛圍情調、陪襯歡聚時光。

喬治傑生為最具節慶感的耶誕樹，於丹麥製造一系列充滿北歐情調的濃厚耶誕氣息金色掛飾，為丹麥設計師Sanne Lund Traberg所設計。他從冬雪森林中的動植物元素汲取靈感，包含小鹿、松果及樅樹的造型裝飾、刻飾蘑菇圖騰的聖誕之心、飾以松果圖樣的啞光聖誕球、以及刻印 2023字樣的年度鈴鐺等，以18K鍍金黃銅與鍍鈀兩種材質製作，可搭配繫上紅色絲帶或綠色絲帶，還有討喜可愛的小鼠及松果造型的金屬鍊掛飾。

今年更復刻推出由藝術家Flemming Eskildsen於1993年所設計的鏤空星芒吊飾，由三個不同尺寸的星星框體由大至小依序串接，中心處綴以紅色圓珠，活動式的設計結構打造出360度的幾何立體星芒，並在黃銅鍍18K金材質的詮釋下，勾勒唯美光影，搭配印有1993年份字樣的紅絲帶，是不容錯過的限量珍藏。

年度金燦耶誕系列亦囊括桌上擺飾、造型燭台、香氛蠟燭、日曆蠟燭及年度湯匙等多樣裝飾精品，為親友團聚的時刻妝點空間氛圍。鏤空鍍金的耶誕樹桌上擺飾，提供三款不同尺寸；鍍金造型燭台，以小鼠及松果為主題設計，可搭配錐形長蠟燭；鏤空樹枝圖樣的款式燭台則可襯托72公分圓形柱狀蠟燭，為凜冬注入溫暖餘韻。

而適合送禮的2023年度特別版湯匙則採用不銹鋼鍍18K黃金製成，握柄處飾有松果雕刻圖案，此湯匙最初是由Annelise Bjørner 和Rigmor Andersen所設計，在Sanne Lund Traberg的巧思下重新演繹。喬治傑生亦推出由法國研發、丹麥製造的香氛蠟燭，中和了莓果的甜美香氣與雪松的大地氣息，並輔以肉桂和丁香，展現充滿層次的馥郁香氣，喚醒療癒感官享受；燭杯採用琥珀色玻璃器皿，上方飾有冬雪、樅樹及星芒，讓浪漫搖曳的燈火陪伴沈靜安祥的平安夜晚。

金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023耶誕節可活動小鹿裝飾品綠色款，1,900元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023耶誕節可活動小鹿裝飾品綠色款，1,900元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列鋅合金鍍18K黃金2023節慶裝飾品松果款，600元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列鋅合金鍍18K黃金2023節慶裝飾品松果款，600元。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023鈴鐺綠色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023鈴鐺綠色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列鋅合金鍍18K黃金2023燭臺小鼠款，700元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列鋅合金鍍18K黃金2023燭臺小鼠款，700元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023愛心紅色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023愛心紅色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023錐形燭臺兩件套組，1,700元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023錐形燭臺兩件套組，1,700元。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023桌面耶誕樹中型款，1,800元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023桌面耶誕樹中型款，1,800元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023耶誕球紅色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023耶誕球紅色款，1,000元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023柱狀燭臺，1,500元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列18K黃金2023柱狀燭臺，1,500元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023節慶裝飾品蘑菇造型綠色款，700元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023節慶裝飾品蘑菇造型綠色款，700元。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023節慶裝飾品小鹿造心紅色款，700元。圖／喬治傑生提供
金燦聖誕系列黃銅鍍18K黃金2023節慶裝飾品小鹿造心紅色款，700元。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供
丹麥皇室精品GEORG JENSEN呈獻2023耶誕系列。圖／喬治傑生提供

設計師 丹麥 藝術家

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