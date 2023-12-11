喬治傑生超可愛松果、蘑菇耶誕樹掛飾 打造北歐風平安夜

耶誕佳節將至，在這個歲月與親朋好友相聚的時刻，來自丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出2023聖誕系列，以精緻細膩的各種裝飾，為浪漫時節增添充滿儀式感的氛圍情調、陪襯歡聚時光。

喬治傑生為最具節慶感的耶誕樹，於丹麥製造一系列充滿北歐情調的濃厚耶誕氣息金色掛飾，為丹麥設計師Sanne Lund Traberg所設計。他從冬雪森林中的動植物元素汲取靈感，包含小鹿、松果及樅樹的造型裝飾、刻飾蘑菇圖騰的聖誕之心、飾以松果圖樣的啞光聖誕球、以及刻印 2023字樣的年度鈴鐺等，以18K鍍金黃銅與鍍鈀兩種材質製作，可搭配繫上紅色絲帶或綠色絲帶，還有討喜可愛的小鼠及松果造型的金屬鍊掛飾。

今年更復刻推出由藝術家Flemming Eskildsen於1993年所設計的鏤空星芒吊飾，由三個不同尺寸的星星框體由大至小依序串接，中心處綴以紅色圓珠，活動式的設計結構打造出360度的幾何立體星芒，並在黃銅鍍18K金材質的詮釋下，勾勒唯美光影，搭配印有1993年份字樣的紅絲帶，是不容錯過的限量珍藏。

年度金燦耶誕系列亦囊括桌上擺飾、造型燭台、香氛蠟燭、日曆蠟燭及年度湯匙等多樣裝飾精品，為親友團聚的時刻妝點空間氛圍。鏤空鍍金的耶誕樹桌上擺飾，提供三款不同尺寸；鍍金造型燭台，以小鼠及松果為主題設計，可搭配錐形長蠟燭；鏤空樹枝圖樣的款式燭台則可襯托72公分圓形柱狀蠟燭，為凜冬注入溫暖餘韻。