年末煥然一新！GU打造耶誕、跨年派對「潮」暖穿搭

天氣變化劇烈，再加上東北季風的影響，又濕又冷的日子即將到來，你的年末保暖穿搭準備好了沒？因應民眾外出跑趴或是團聚的需求，日本流行品牌GU以備好各式保暖單品，豐富材質、顏色，搭配不同版型及設計細節，都能讓所有人在這個冬天找到最適合自己的時髦外套。

出國擔心行李箱空間不夠用，GU的HEAT PADDED夾層外套，既輕盈、保暖且易收納，塞入行李箱中也不易皺，十分方便。外套表層還具防潑水機能，能輕鬆應付旅程中突如其來的小雨，而且今年男裝HEAT PADDED夾層外套的連帽設計再進化，縮小開口使其更貼合頭部形狀，袖口魔鬼氈設計可防止冷風灌入，保暖效果更提升；而女裝HEAT PADDED夾層外套則有可取下的連帽拉鍊設計，能透過下襬抽繩輕鬆調整成輪廓，讓旅行穿搭更具變化。另外，耶誕節、跨年少不了與朋友相聚場合，必收的男裝麥爾登切斯特大衣，使用輕盈材質製成，穿上不會有臃腫感。而中長版剪裁的女裝麥爾登oversized外套，搭配帶有蓬鬆感的布料，營造優雅低調的派對穿搭。

GU女裝麥爾登中長版oversized外套，1,490元。圖／GU提供

但若是要到戶外活動，更要講究機能性，露營品牌CHUMS則是推出了毛絨泰迪外套與絨毛系列商品。像是Bonding Fleece No Collar刷毛背心及Bonding Fleece刷毛外套，內外層皆為絨毛製成，內襯中更加入了防風膜，兼具保暖及防風效果。而Elmo Gore-Tex雙面連帽抗水外套，則設計為一件兩穿，外層採用GORE-TEX INFINIUM Windstoppe 科技，擁有透氣性與防風性，內層為保暖的ELMO長絨刷毛，蓬鬆柔軟一穿即暖。

GU特別推出冬季旅行必備、行李箱收納友善的HEAT PADDED夾層外套，1,490元。圖／GU提供

CHUMS Bonding Fleece No Collar刷毛背心，3,880元。圖／GO WILD提供

CHUMS Bonding Fleece刷毛外套，4,580元。圖／GO WILD提供