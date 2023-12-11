連5天拉麵買1送1！「樂蝦拉麵」首登台　酸菜魚變拉麵

新加坡樂天餐飲集團旗下「樂蝦拉麵」即將於12月15日正式登台，於微風南山開設台灣第1間、全球第12間門市。除了招牌的「招牌三寶蝦湯拉麵」之外，台灣也將首賣「酸菜金黃魚片雞白湯麵」、「黑松露乾拌麵」。為慶祝新店開幕，首5日還有「全麵品買1送1」，以及「套餐升級券」等限時優惠。

「樂蝦拉麵」的特色，就是將中餐料理與北海道蝦味拉麵相互結合。招牌的蝦湯，是加入整隻老母雞、雞腳熬煮，並添加由東南亞老虎蝦烘烤研磨而成的蝦粉，帶來厚實飽滿的香氣。同時出餐之前，也會現炒高麗菜入湯，藉此增添鑊氣。店內包括有提供招牌三寶蝦湯拉麵、魚子蝦滑炙燒蔬肥雞蝦湯拉麵、蝦辣蝦滑雲吞拌麵、里肌酥肉雞白湯拉麵等18款麵點，售價238～358元不等，並有多款開胃小菜可供搭配。

其中最具人氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」，以蝦皇高湯打底，融入季節高麗菜，還有白蝦、鮮蝦雲吞、魚子蝦滑等佐料，滿足蝦味愛好者的心，每份358元。另外也可搭配舒肥雞、炸多利魚片等配料，創造不同組合。至於台灣首發的「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」，湯頭以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種香料熬製而成，加入客家風味酸菜，並以香辣油、花椒提味，同時以炸多利魚片取代汆燙魚片，帶來不同的新滋味，每份288元。

另款首度登場的「松露乾拌麵」，則是將麵條與特調松露醬、蒜油共同帶來迷人香氣，每份288元。此外，店內也提供有桂花冰釀豆乾、里肌酥肉、柚香蘿蔔等小菜，另外也有「蒜味雞絲香米飯」，藉此呼應日式拉麵的組合文化。