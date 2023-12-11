快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

連5天拉麵買1送1！「樂蝦拉麵」首登台　酸菜魚變拉麵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
松露乾拌麵套餐，每份288元。圖／樂蝦拉麵提供
松露乾拌麵套餐，每份288元。圖／樂蝦拉麵提供

新加坡樂天餐飲集團旗下「樂蝦拉麵」即將於12月15日正式登台，於微風南山開設台灣第1間、全球第12間門市。除了招牌的「招牌三寶蝦湯拉麵」之外，台灣也將首賣「酸菜金黃魚片雞白湯麵」、「黑松露乾拌麵」。為慶祝新店開幕，首5日還有「全麵品買1送1」，以及「套餐升級券」等限時優惠。

「樂蝦拉麵」的特色，就是將中餐料理與北海道蝦味拉麵相互結合。招牌的蝦湯，是加入整隻老母雞、雞腳熬煮，並添加由東南亞老虎蝦烘烤研磨而成的蝦粉，帶來厚實飽滿的香氣。同時出餐之前，也會現炒高麗菜入湯，藉此增添鑊氣。店內包括有提供招牌三寶蝦湯拉麵、魚子蝦滑炙燒蔬肥雞蝦湯拉麵、蝦辣蝦滑雲吞拌麵、里肌酥肉雞白湯拉麵等18款麵點，售價238～358元不等，並有多款開胃小菜可供搭配。

其中最具人氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」，以蝦皇高湯打底，融入季節高麗菜，還有白蝦、鮮蝦雲吞、魚子蝦滑等佐料，滿足蝦味愛好者的心，每份358元。另外也可搭配舒肥雞、炸多利魚片等配料，創造不同組合。至於台灣首發的「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」，湯頭以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種香料熬製而成，加入客家風味酸菜，並以香辣油、花椒提味，同時以炸多利魚片取代汆燙魚片，帶來不同的新滋味，每份288元。

另款首度登場的「松露乾拌麵」，則是將麵條與特調松露醬、蒜油共同帶來迷人香氣，每份288元。此外，店內也提供有桂花冰釀豆乾、里肌酥肉、柚香蘿蔔等小菜，另外也有「蒜味雞絲香米飯」，藉此呼應日式拉麵的組合文化。

為慶祝新店開幕，12月15日至19日期間，來店可享「全麵品買1送1」優惠，再送開幕回門禮「套餐升級券」，點麵即免費升級套餐，享受飲品與涼菜，送完為止。

酸菜金黃魚片雞白湯拉麵，每份288元。圖／樂蝦拉麵提供
酸菜金黃魚片雞白湯拉麵，每份288元。圖／樂蝦拉麵提供
店內提供多款開胃涼菜，每份68元。圖／樂蝦拉麵提供
店內提供多款開胃涼菜，每份68元。圖／樂蝦拉麵提供
招牌三寶蝦湯拉麵，每份358元。圖／樂蝦拉麵提供
招牌三寶蝦湯拉麵，每份358元。圖／樂蝦拉麵提供

拉麵 套餐

延伸閱讀

網友熱議麵料理「冠軍」品項選擇超多 不怕點不到喜歡的！

中部首家24小時無人拉麵店插旗東海商圈 配料、飲品無限量供應

才搬來3年！台中深夜食堂「狸匠拉麵」結束營業

起爭議！日本拉麵二郎全面禁止店內拍攝 網友反應兩極

相關新聞

年末煥然一新！GU打造耶誕、跨年派對「潮」暖穿搭

天氣變化劇烈，再加上東北季風的影響，又濕又冷的日子即將到來，你的年末保暖穿搭準備好了沒？因應民眾外出跑趴或是團聚的需求，日本流行品牌GU以備好各式保暖單品，豐富材質、顏色，搭配不同版型及設計細節，都能讓所有人在這個冬天找到最適合自己的時髦外套。

連5天拉麵買1送1！「樂蝦拉麵」首登台　酸菜魚變拉麵

新加坡樂天餐飲集團旗下「樂蝦拉麵」即將於12月15日正式登台，於微風南山開設台灣第1間、全球第12間門市。除了招牌的「招...

1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。

與吳建豪潮牌聯手重新解構經典潮鞋 周杰倫演唱會上首穿引熱議

日前度過44歲生日的「周董」周杰倫仍舊馬不停蹄的舉辦世界巡演，而在演藝事業之外，他擔任創意總監的潮牌PHANTACI也在此刻推出與吳建豪個人品牌xVESSEL聯名新鞋，並於演唱會上首次曝光，引起粉絲與潮流迷的熱烈討論。

全家夯番薯3D造型一卡通 限量8千顆後天開賣

一卡通突破製卡技術，將實體的「夯番薯」搭配牛皮紙袋造型，等比縮小變成3D造型一卡通，自12月13日上午11時起開賣，限量...

女團ITZY變身白色耶誕精靈 詮釋G-SHOCK新表

因應越來越濃厚的耶誕氛圍，身為G-SHOCK代言人得韓國女團ITZY也換上白色服裝造型，秀出纖腰與長腿，又純又慾風格，讓粉絲都備感驚喜。不僅如此，ITZY的女孩們也演繹了對應各自性格的全新金屬閃亮腕表；G-SHOCK還為台灣的MIDZY（支持者）送上專屬好禮，即日起至2024年1月14日，凡購買品牌Women系列表款即可免費獲得她們的壓克力人形立牌一組，送完為止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。