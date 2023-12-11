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與吳建豪潮牌聯手重新解構經典潮鞋 周杰倫演唱會上首穿引熱議

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
周杰倫（左）於演唱會上首次曝光PHANTACI和xVESSEL聯名THE PINK MOMENT鞋。圖／PHANTACI提供
周杰倫（左）於演唱會上首次曝光PHANTACI和xVESSEL聯名THE PINK MOMENT鞋。圖／PHANTACI提供

日前度過44歲生日的「周董」周杰倫仍舊馬不停蹄的舉辦世界巡演，而在演藝事業之外，他擔任創意總監的潮牌PHANTACI也在此刻推出與吳建豪個人品牌xVESSEL聯名新鞋，並於演唱會上首次曝光，引起粉絲與潮流迷的熱烈討論。

熱衷收藏當代藝術名畫的周杰倫此次透過PHANTACI與xVESSEL合作，創作出全新THE PINK MOMENT鞋，其概念就是受到油畫般的藝術作品啟發。利用了xVESSEL招牌解構帆布鞋為基礎，加上富有PHANTACI辨識度的絢爛色彩作為主色調，藉由明亮紫色與桃紅色呈現顏料層次感。鞋面帆布經過打磨製造破壞流鬚效果，加上軟木硫化的中底結構，大大增強穿著舒適度。同時鞋頭前側印有「Peace by Piece」草寫英文字樣與鞋側刻意外露的尺寸標設計，展現品牌解構精神。除此之外， 聯名鞋的鞋舌、內襯軟木鞋墊、鞋底與鞋盒上均使用了顯著的品牌聯名Logo，無論街頭風或是休閒穿搭都適合。

PHANTACI和xVESSEL聯名THE PINK MOMENT鞋，6,980元。圖／PHANTACI提供
PHANTACI和xVESSEL聯名THE PINK MOMENT鞋，6,980元。圖／PHANTACI提供

而說到話題聯名，Converse則與耶誕大片「旺卡（Wonka）」合作，從主角威利旺卡（Willy Wonka）的冒險故事汲取靈感，向電影角色致敬的同時，並將他富有想像力精神融入經典鞋款、服飾和配飾。這系列包括兩種配色的Chuck 70鞋款、和以威利旺卡絲絨外套為啟發的Chuck Taylor All Star鞋 ; All Star BB Trilliant CX聯名籃球鞋以金色拼接設計為主，通體金色讓人難以忽視。同系列的T恤、慢跑褲和圓領上衣，帶有金屬風金色印花細節設計，呈現別出心裁的奇幻氛圍 。

Converse x Wonka聯名系列後背包，1,480元。圖／Converse提供
Converse x Wonka聯名系列後背包，1,480元。圖／Converse提供

Converse x Wonka聯名系列ALL STAR BB TRILLIANT CX籃球鞋，3,780元。 圖／Converse提供
Converse x Wonka聯名系列ALL STAR BB TRILLIANT CX籃球鞋，3,780元。 圖／Converse提供

Converse x Wonka聯名系列Chuck 70「Chocolate Swirl」運動鞋，3,480元。圖／Converse提供
Converse x Wonka聯名系列Chuck 70「Chocolate Swirl」運動鞋，3,480元。圖／Converse提供

Converse x Wonka聯名系列條紋T恤，1,480元。圖／Converse提供
Converse x Wonka聯名系列條紋T恤，1,480元。圖／Converse提供

Converse x Wonka聯名系列Chuck Taylor All Star運動鞋，2,380元。圖／Converse提供
Converse x Wonka聯名系列Chuck Taylor All Star運動鞋，2,380元。圖／Converse提供

品牌 周杰倫 吳建豪

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