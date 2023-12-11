快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家夯番薯3D造型一卡通 限量8千顆後天開賣

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供

一卡通突破製卡技術，將實體的「夯番薯」搭配牛皮紙袋造型，等比縮小變成3D造型一卡通，自12月13日上午11時起開賣，限量8000顆，每顆售價390元，售完為止。

一卡通公司表示，2007年全家便利商店推出「夯番薯」，創下年銷2200萬條紀錄，在突破製卡技術後，一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」，以Q版番薯「夯總」的萌趣形象，搭配牛皮紙袋造型，完整重現「夯番薯」的樣貌，造型可愛又紓壓。

「全家夯番薯3D造型一卡通」自12月13日上午11時起，在實體全家便利商店FamiPort開始預購，預購並完成結帳，可獲得「夯番薯」5元優惠券，限量6000顆。

無法到實體店面購買的民眾，也可至「全家」會員APP ｢全+1商城」線上購買，商城平台限量2000顆，完成結帳者，也將獲贈「夯番薯」5元購物金，於活動結束後匯入至｢全家」會員APP「酷碰券」。

一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供
一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」。圖／一卡通公司提供

一卡通 便利商店

延伸閱讀

女團ITZY詮釋G-SHOCK新表 變身白色耶誕精靈又純又慾 讓MIDZY都驚喜！

巧克力控快衝！全聯再攜手蔡依林推聯名甜點 千層蛋糕變身玫瑰花造型

果然是初戀系女友！秀智曬底片濾鏡差點以為在拍電影　圍巾遮臉、沒對焦也藏不住驚人美貌

鬧鐘訂起來！全家推夯蕃薯、匠土司3D造型交通卡 開賣時間曝光

相關新聞

年末煥然一新！GU打造耶誕、跨年派對「潮」暖穿搭

天氣變化劇烈，再加上東北季風的影響，又濕又冷的日子即將到來，你的年末保暖穿搭準備好了沒？因應民眾外出跑趴或是團聚的需求，日本流行品牌GU以備好各式保暖單品，豐富材質、顏色，搭配不同版型及設計細節，都能讓所有人在這個冬天找到最適合自己的時髦外套。

連5天拉麵買1送1！「樂蝦拉麵」首登台　酸菜魚變拉麵

新加坡樂天餐飲集團旗下「樂蝦拉麵」即將於12月15日正式登台，於微風南山開設台灣第1間、全球第12間門市。除了招牌的「招...

1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。

與吳建豪潮牌聯手重新解構經典潮鞋 周杰倫演唱會上首穿引熱議

日前度過44歲生日的「周董」周杰倫仍舊馬不停蹄的舉辦世界巡演，而在演藝事業之外，他擔任創意總監的潮牌PHANTACI也在此刻推出與吳建豪個人品牌xVESSEL聯名新鞋，並於演唱會上首次曝光，引起粉絲與潮流迷的熱烈討論。

全家夯番薯3D造型一卡通 限量8千顆後天開賣

一卡通突破製卡技術，將實體的「夯番薯」搭配牛皮紙袋造型，等比縮小變成3D造型一卡通，自12月13日上午11時起開賣，限量...

女團ITZY變身白色耶誕精靈 詮釋G-SHOCK新表

因應越來越濃厚的耶誕氛圍，身為G-SHOCK代言人得韓國女團ITZY也換上白色服裝造型，秀出纖腰與長腿，又純又慾風格，讓粉絲都備感驚喜。不僅如此，ITZY的女孩們也演繹了對應各自性格的全新金屬閃亮腕表；G-SHOCK還為台灣的MIDZY（支持者）送上專屬好禮，即日起至2024年1月14日，凡購買品牌Women系列表款即可免費獲得她們的壓克力人形立牌一組，送完為止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。