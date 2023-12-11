全家夯番薯3D造型一卡通 限量8千顆後天開賣

一卡通突破製卡技術，將實體的「夯番薯」搭配牛皮紙袋造型，等比縮小變成3D造型一卡通，自12月13日上午11時起開賣，限量8000顆，每顆售價390元，售完為止。

一卡通公司表示，2007年全家便利商店推出「夯番薯」，創下年銷2200萬條紀錄，在突破製卡技術後，一卡通與全家便利商店「夯番薯-夯總」聯名開發「全家夯番薯3D造型一卡通」，以Q版番薯「夯總」的萌趣形象，搭配牛皮紙袋造型，完整重現「夯番薯」的樣貌，造型可愛又紓壓。

「全家夯番薯3D造型一卡通」自12月13日上午11時起，在實體全家便利商店FamiPort開始預購，預購並完成結帳，可獲得「夯番薯」5元優惠券，限量6000顆。