去去寒流走！盤點2023十大電暖器品牌 陪你戰勝孤單寂寞、暖房又暖心

冬天怎麼能少了它！

每到冬天總是孤單寂寞覺得冷，只能握著暖暖包獨自取暖嗎？尤其遇到寒流來襲、全台秒變「凍番薯」時，孤寂的寒冬中只有各式禦寒小物以及電暖器，才能成為戰勝空虛夜晚、擊退冷空氣的最佳良伴。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023年網友討論度最高的十大電暖器品牌，手腳冰冷、全身發抖的時刻別再期待溫暖歐巴現身，趕快抱緊這些保暖神器卡實在啦！

No.10 SANSUI 山水

「SANSUI 山水」是近年被網紅圈爭相推薦、開團的電器品牌，產品種類多元，從生活家電到廚房家電通通有，包含吹風機、無線吸塵器、多功能電烤盤......，不僅實用性高更兼具美型外在，因此十分受到網友歡迎。

其中光是電暖器款式就多達6種，包含常見的直立式遠紅外線電暖器、3秒速熱暖房有感的立式鹵素燈電暖器，還有輕巧不佔空間的迷你陶瓷電暖器，相當廣受上班族喜愛，「放在辦公桌或是帶出門露營都超可以！」

No.9 TATUNG 大同

「大同大同國貨好」說到台灣最具代表性的家電品牌，怎麼可以少了創立於1918年、擁有超過百年歷史的老字號「TATUNG 大同」呢！長年熱銷的大同電鍋堪稱「國民級電鍋」，除了這項神級明星商品之外，電暖扇、電暖器也是許多人的冬季愛用品。

充滿日式復古風情的碳素電暖器，即開即熱暖房超快速；另一台多功能暖烘機更是集結「除蟎、烘被、暖風、暖衣、送風」5種實用功能，讓網友大讚「顏色漂亮功能又多，買了超划算」。

image source: TATUNG 大同

No.8 sOlac

來自西班牙、創立於1916年的「sOlac」是擁有百年歷史的歐洲小家電品牌，從專業咖啡機和家用咖啡機出發，後來陸續推出生活家電和美容美髮電器，無論是蒸氣掛燙機或負離子吹風機等商品，都在網路上掀起陣陣團購旋風。

sOlac產品風格精煉又不失質感，就連一向笨重佔空間的電暖器也設計得俐落簡約，放在家當擺設都超合適。另外，操作介面直覺簡易，造福家電苦手，還有活性碳濾網，溫暖家裡的同時也能順便去除環境異味！

image source: sOlac

No.7 HERAN 禾聯

智慧家電已是近年的發展趨勢，想要一開門回到家就享受暖烘烘的幸福感，那麼HERAN 禾聯的「WIFI電子恆溫葉片式電暖器」絕對是你的不二首選！

只要透過手機就可以遠端遙控，回家前提早預約啟動，讓溫暖等著你回家；外出時也能一鍵關閉，快速確認電器開關狀態，免除再次回家查看的麻煩。適用於3至9坪大空間，放在客廳就能全家一起溫馨過冬，ECO節能模式、智慧溫控、過熱保護等功能一樣都不少，被網友稱讚「CP值超高」。

image source: HERAN 禾聯

No.6 AIRMATE 艾美特

1992年創立至今超過30個年頭的「AIRMATE 艾美特」，也是大家搜尋電暖器時一定會發現的寶藏品牌，默默耕耘、默默熱銷，頗受消費者好評。

其中，「人體感知美型陶瓷電暖器」受到大家熱烈討論，除了基本功能與多重安全防護一應俱全，還有「智能偵測人體感知功能」，可以偵測2米內的人體活動，自動啟動運轉；無人時會轉成送風模式、待機，「無人狀態下約2分鐘就會自動進入待機模式，不用擔心耗電，使用上也更安心」。

image source: AIRMATE 艾美特

No.5 TECO 東元

在台灣家電市場中具有重要領導性的本土品牌「TECO 東元」，產品品質有口皆碑，相對親民、CP值高的價格也常被網友們讚賞。TECO 東元品牌歷史悠久，廣泛開發各式家電，光是電暖器就有近十種款式，無論是適合租屋族、辦公室座位的輕巧機身，暖房快速又能自由調整仰俯角度的鹵素式電暖器，或是具備防潑水功能的浴臥兩用電暖器通通有，「小的陶瓷電暖器長得很可愛，顏色也很文青，放在辦公室暖腳實用又很好看」。

image source: TECO 東元

No.4 嘉儀

同為知名電暖器品牌的嘉儀，除了許多忠實擁護者的長年愛用品，近年來也成為許多網紅、KOL開團熱賣的團購商品。「 HELLER 葉片式電暖爐」搭載Turbo快熱送循環風，使熱對流效率提升50%，一開就暖，即刻享受最舒適的溫度。由於葉片式加熱不消耗空氣中的水分，使用時不怕皮膚缺水乾巴巴，還有翼型鋁管衣架可固定在機體葉片上，濕冷冬日裡用來烘衣暖被超幸福，「這台真的暖房超快」、「還可以烘衣服也太棒」。

image source: 嘉儀

No.3 SAMPO 聲寶

作為大家耳熟能詳的電器品牌，SAMPO 聲寶推出的電暖器產品也相當多元，不管是陶瓷式、碳素式或鹵素式都有，滿足不同族群以及不同的使用情境需求。其中，浴室臥房兩用電暖器更是受到消費者歡迎，除了微電腦智慧溫控，可以維持舒適溫度讓你出浴不怕被冷到；奈米銀抑菌柵板，還能讓細菌在接觸柵板後失去活性，守護全家大小健康，功能多、用途廣，被網友們稱讚「這台超好用，家裡用了兩年，都還頭好壯壯的發熱中」。

image source: SAMPO 聲寶

No.2 NORTHERN 北方

在台耕耘30多年，以代理德國原裝進口電暖爐聞名的NORTHERN 北方，曾連續十年榮獲台灣消費者票選最愛商品獎項，受歡迎程度可見一般，受到許多網友推薦。

在常見的陶瓷式電暖器中加入近年超夯的「石墨烯」材料，有效提升使用性能與暖房速度，網採防燙材質、觸控式操作面板、節能恆溫、自動斷電等功能通通具備，還有遙控器可以遠距離操作，便利程度大加分，「有遙控器真的超級方便，躲在被子裡都不用出來就能操控」。

image source: NORTHERN 北方

No.1 PHILIPS 飛利浦

電暖器品牌聲量第一名就是它！從傳統電器品牌轉型為健康科技公司，PHILIPS 飛利浦透過數位化技術打造互聯的健康關護，為生活帶來更創新、便利的體驗。

「DC冷暖兩用無扇葉風扇」質感滿分且輕巧不佔空間，超美型科技感外觀吸引一票網友的眼球；無扇葉設計降低使用危險性，讓有小朋友的家庭超安心。暖房速度快、送風距離遠，還同時兼具冷、暖風，一年四季都通用、一機抵兩機，即便價格稍高還是吸引許多消費者入手。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月28日，約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『十大電暖器品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。