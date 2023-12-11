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女團ITZY變身白色耶誕精靈 詮釋G-SHOCK新表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK代言人的韓國女團ITZY換上白色服裝造型，並演繹全新冬季限量腕表。圖／CASIO提供
G-SHOCK代言人的韓國女團ITZY換上白色服裝造型，並演繹全新冬季限量腕表。圖／CASIO提供

因應越來越濃厚的耶誕氛圍，身為G-SHOCK代言人得韓國女團ITZY也換上白色服裝造型，秀出纖腰與長腿，又純又慾風格，讓粉絲都備感驚喜。不僅如此，ITZY的女孩們也演繹了對應各自性格的全新金屬閃亮腕表；G-SHOCK還為台灣的MIDZY（支持者）送上專屬好禮，即日起至2024年1月14日，凡購買品牌Women系列表款即可免費獲得她們的壓克力人形立牌一組，送完為止。

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK一口氣推出5款限量冬季系列腕表，其靈感源自冬日耶誕燈飾，因此利用表盤呈現繽紛金屬色彩，同時還邀請了代言人的韓國女團ITZY來詮釋。為此，ITZY還換上白色服服裝造型來呼應過節氛圍之外，成員們還是不忘辣秀好身材，紛紛曬出纖腰與長腿，讓MIDZY都瘋狂了。每年冬季G-SHOCK都會推出季節系列，不論是當作禮物送給生活中特別的人，還是與心儀的對方一起配搭都很合適。

G-SHOCK一口氣推出5款限量冬季系列腕表，其靈感源自冬日耶誕燈飾，因此利用表盤呈現繽紛金屬色彩。圖／CASIO提供
G-SHOCK一口氣推出5款限量冬季系列腕表，其靈感源自冬日耶誕燈飾，因此利用表盤呈現繽紛金屬色彩。圖／CASIO提供

於是G-SHOCK利用有著八角形表圈2100與立體表盤的110款腕表為基礎，全系列皆採用白色表帶，搭配的表盤皆採用品牌擅長的彩色蒸鍍處理呈現閃亮金屬質感，華麗且繽紛色調猶如照亮冬季街道的節日裝飾和燈光。分別提供海軍藍和粉紅色、藍色、橘色與紫色，而且為了能讓消費者搭配成對表，G-SHOCK展現巧思，讓每只腕表的背面均刻有一條繩子纏繞成心形圖案，傳達與至親至愛之人的牽掛或聯繫。

即日起至2024年1月14日，凡購買G-SHOCK Women系列表款即可免費獲得ITZY的壓克力人形立牌一組。圖／CASIO提供
即日起至2024年1月14日，凡購買G-SHOCK Women系列表款即可免費獲得ITZY的壓克力人形立牌一組。圖／CASIO提供

G-SHOCK冬季限量系列GA-2100WS-7A腕表，4,200元。圖／CASIO提供
G-SHOCK冬季限量系列GA-2100WS-7A腕表，4,200元。圖／CASIO提供

G-SHOCK冬季限量系列GM-S2100WS-7A腕表，6,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK冬季限量系列GM-S2100WS-7A腕表，6,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK冬季限量系列GA-110WS-7A腕表，4,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK冬季限量系列GA-110WS-7A腕表，4,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK冬季限量系列GMA-S2100WS-7A腕表，3,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK冬季限量系列GMA-S2100WS-7A腕表，3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK冬季限量系列GM-2100WS-7A腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK冬季限量系列GM-2100WS-7A腕表，6,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 腕表 品牌

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