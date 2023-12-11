快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

聯合新聞網／ 聯合數位文創
伶點舞工作室經營YouTube頻道「Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫」分享芭蕾知識與教學影音。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供
伶點舞工作室經營YouTube頻道「Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫」分享芭蕾知識與教學影音。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供

由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。

為向台灣民眾傳播芭蕾的優雅之美，1/2 Ballerina's伶點舞工作室更建立了YouTube頻道「Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫」，由創辦人之一的Miumiu透過影片分享芭蕾舞的技巧、表演和幕後故事，讓觀眾更深入地了解芭蕾的世界。頻道也成為芭蕾愛好者的交流平台，吸引了芭蕾鐵粉們的加入，共同分享對芭蕾藝術的熱愛。

為提供成人芭蕾愛好者一個表演的舞台，1/2 Ballerina's伶點舞工作室將於2023年末舉辦全台灣第一場專屬於成人芭蕾舞者的「芭蕾鐵粉盃」賽事活動。這場比賽不僅是成人舞者們的一次展示舞台，更是芭蕾愛好者之間建立連結的的機會。比賽邀請重量級芭蕾教師與舞星擔任評審，更有來自不同地區的芭蕾愛好者參與，透過比拼展現各自的技巧和風采，並在與專業舞者的互動中，深刻感受芭蕾魅力。活動初衷旨在鼓勵更多成人參與芭蕾活動，打破傳統對於芭蕾只適合年輕人的固有觀念；同時，通過這場比賽，希望能夠觸及更多對芭蕾藝術感興趣的人，讓每個人都能在芭蕾世界中找到屬於自己的舞蹈之美。

由伶點舞工作室兩位創辦人籌辦的全台首場成人芭蕾大賽「芭蕾鐵粉盃」於12月31日登場。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供
由伶點舞工作室兩位創辦人籌辦的全台首場成人芭蕾大賽「芭蕾鐵粉盃」於12月31日登場。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供

鄰近賽事又有一檔國際芭蕾大團將來台演出，2024年1月14日烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）將於衛武營國家歌劇院帶來經典舞劇《吉賽兒》的全本演出，舞團匯集流離失所的烏克蘭芭蕾舞者並以利沃夫國家歌劇院的舞劇製作，將最完美的演出帶給全世界。Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫享專屬88折購票優惠，立刻至「1/2 Ballerina's伶點舞工作室」粉絲專頁貼文複製折扣碼，購票請上 udn售票網，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

國家歌劇院 舞團

延伸閱讀

路旁超正酒促小姐美腿辣爆！一抬頭…竟是金曲歌后

走讀湖口東南亞異國文化 新住民導覽解說「陪吃」

衛武營攜手華友聯董事長陸炤廷 點亮10公尺高魔幻耶誕樹

Steam好評紳士《怪獸公主》卡歐1/6公仔將展開募資！塗裝完成試作品初亮相

相關新聞

華航飛高松班機擋風玻璃有裂痕 班機轉降大阪153旅客均安

中華航空今天一架高雄飛往日本高松的CI7760班機，機組員發現擋風玻璃出現裂痕，班機轉降，機上153名乘客平安，並改以其...

1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。

與吳建豪潮牌聯手重新解構經典潮鞋 周杰倫演唱會上首穿引熱議

日前度過44歲生日的「周董」周杰倫仍舊馬不停蹄的舉辦世界巡演，而在演藝事業之外，他擔任創意總監的潮牌PHANTACI也在此刻推出與吳建豪個人品牌xVESSEL聯名新鞋，並於演唱會上首次曝光，引起粉絲與潮流迷的熱烈討論。

全家夯番薯3D造型一卡通 限量8千顆後天開賣

一卡通突破製卡技術，將實體的「夯番薯」搭配牛皮紙袋造型，等比縮小變成3D造型一卡通，自12月13日上午11時起開賣，限量...

女團ITZY變身白色耶誕精靈 詮釋G-SHOCK新表

因應越來越濃厚的耶誕氛圍，身為G-SHOCK代言人得韓國女團ITZY也換上白色服裝造型，秀出纖腰與長腿，又純又慾風格，讓粉絲都備感驚喜。不僅如此，ITZY的女孩們也演繹了對應各自性格的全新金屬閃亮腕表；G-SHOCK還為台灣的MIDZY（支持者）送上專屬好禮，即日起至2024年1月14日，凡購買品牌Women系列表款即可免費獲得她們的壓克力人形立牌一組，送完為止。

巧克力控快衝！全聯再攜手蔡依林推聯名甜點 千層蛋糕變身玫瑰花造型

巧克力控太幸福了！全聯We Sweet再度和天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。