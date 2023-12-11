1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活
由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。
為向台灣民眾傳播芭蕾的優雅之美，1/2 Ballerina's伶點舞工作室更建立了YouTube頻道「Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫」，由創辦人之一的Miumiu透過影片分享芭蕾舞的技巧、表演和幕後故事，讓觀眾更深入地了解芭蕾的世界。頻道也成為芭蕾愛好者的交流平台，吸引了芭蕾鐵粉們的加入，共同分享對芭蕾藝術的熱愛。
為提供成人芭蕾愛好者一個表演的舞台，1/2 Ballerina's伶點舞工作室將於2023年末舉辦全台灣第一場專屬於成人芭蕾舞者的「芭蕾鐵粉盃」賽事活動。這場比賽不僅是成人舞者們的一次展示舞台，更是芭蕾愛好者之間建立連結的的機會。比賽邀請重量級芭蕾教師與舞星擔任評審，更有來自不同地區的芭蕾愛好者參與，透過比拼展現各自的技巧和風采，並在與專業舞者的互動中，深刻感受芭蕾魅力。活動初衷旨在鼓勵更多成人參與芭蕾活動，打破傳統對於芭蕾只適合年輕人的固有觀念；同時，通過這場比賽，希望能夠觸及更多對芭蕾藝術感興趣的人，讓每個人都能在芭蕾世界中找到屬於自己的舞蹈之美。
鄰近賽事又有一檔國際芭蕾大團將來台演出，2024年1月14日烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）將於衛武營國家歌劇院帶來經典舞劇《吉賽兒》的全本演出，舞團匯集流離失所的烏克蘭芭蕾舞者並以利沃夫國家歌劇院的舞劇製作，將最完美的演出帶給全世界。Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫享專屬88折購票優惠，立刻至「1/2 Ballerina's伶點舞工作室」粉絲專頁貼文複製折扣碼，購票請上 udn售票網，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。
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