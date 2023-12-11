1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

由兩位愛好芭蕾的創辦人Miumiu與蝦肉成立的1/2 Ballerina's伶點舞工作室，致力於推廣芭蕾藝術，更著重在成人芭蕾的學習，於今年末舉辦台灣首場成人芭蕾舞大賽「芭蕾鐵粉盃」，期許讓每個人都能感受到芭蕾的美妙與愉悅。

為向台灣民眾傳播芭蕾的優雅之美，1/2 Ballerina's伶點舞工作室更建立了YouTube頻道「Miumiu Lee & 芭蕾鐵粉幫」，由創辦人之一的Miumiu透過影片分享芭蕾舞的技巧、表演和幕後故事，讓觀眾更深入地了解芭蕾的世界。頻道也成為芭蕾愛好者的交流平台，吸引了芭蕾鐵粉們的加入，共同分享對芭蕾藝術的熱愛。

為提供成人芭蕾愛好者一個表演的舞台，1/2 Ballerina's伶點舞工作室將於2023年末舉辦全台灣第一場專屬於成人芭蕾舞者的「芭蕾鐵粉盃」賽事活動。這場比賽不僅是成人舞者們的一次展示舞台，更是芭蕾愛好者之間建立連結的的機會。比賽邀請重量級芭蕾教師與舞星擔任評審，更有來自不同地區的芭蕾愛好者參與，透過比拼展現各自的技巧和風采，並在與專業舞者的互動中，深刻感受芭蕾魅力。活動初衷旨在鼓勵更多成人參與芭蕾活動，打破傳統對於芭蕾只適合年輕人的固有觀念；同時，通過這場比賽，希望能夠觸及更多對芭蕾藝術感興趣的人，讓每個人都能在芭蕾世界中找到屬於自己的舞蹈之美。

由伶點舞工作室兩位創辦人籌辦的全台首場成人芭蕾大賽「芭蕾鐵粉盃」於12月31日登場。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供