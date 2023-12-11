蕭邦七彩繽紛歡慶佳節 瑰麗珠寶獨門工藝顯奢華
瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）以剔透鑽石與七彩繽紛的各色寶石，歡慶耶誕佳節。饒富時尚運動風格的Alpine Eagle系列腕表推出Alpine Eagle Frozen新作，41毫米的玫瑰金或白K金自動腕表，以密鑲鑽石點綴表盤、表圈鑲飾彩色剛玉，仿如太陽光線灑落阿爾卑斯山冰川時所折射出的彩虹光芒。
不僅運動奢華的Alpine Eagle系列，品牌獨門的滑動鑽石Happy Sport系列腕表也都提供紫、粉、藍的變色系刷紋表盤款，搭配梯形切割藍紫色剛玉表圈，以光影和色彩營造出微妙的視覺變幻效果。還可搭配獨家鑽石皇冠式鑲嵌工藝打造L'Heure Du Diamant系列開放式戒指，對比撞色的彩色寶石與璀璨鑽石，與瑰麗彩色珠寶表相得益彰，更顯精緻奢華。
源自義大利的戴美安妮（DAMIANI）本季也主打各色瑰麗彩色寶石，Belle Époque美好年代系列戒指，結合俐落的幾何元素和彩色寶石，延伸出的Belle Époque Cross十字架項鍊，更提供彩虹漸層配色款，將雙重好運的符碼一次都戴上身。以優雅雛菊為設計元素的Margherita瑪格麗特系列，不論雪白純粹的18K白金鑲鑽款式，或是18K白金、黃金或玫瑰金搭配彩色寶石，呈現絢麗色彩的彩虹光芒，都是充滿聖誕氛圍的一時之選。
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