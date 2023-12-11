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蕭邦七彩繽紛歡慶佳節 瑰麗珠寶獨門工藝顯奢華

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K玫瑰金鑲嵌0.92克拉紫羅藍色剛玉、0.87克拉粉色剛玉以及10顆總重0.58克拉鑽石，53萬9,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K玫瑰金鑲嵌0.92克拉紫羅藍色剛玉、0.87克拉粉色剛玉以及10顆總重0.58克拉鑽石，53萬9,000元。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）以剔透鑽石與七彩繽紛的各色寶石，歡慶耶誕佳節。饒富時尚運動風格的Alpine Eagle系列腕表推出Alpine Eagle Frozen新作，41毫米的玫瑰金或白K金自動腕表，以密鑲鑽石點綴表盤、表圈鑲飾彩色剛玉，仿如太陽光線灑落阿爾卑斯山冰川時所折射出的彩虹光芒。

不僅運動奢華的Alpine Eagle系列，品牌獨門的滑動鑽石Happy Sport系列腕表也都提供紫、粉、藍的變色系刷紋表盤款，搭配梯形切割藍紫色剛玉表圈，以光影和色彩營造出微妙的視覺變幻效果。還可搭配獨家鑽石皇冠式鑲嵌工藝打造L'Heure Du Diamant系列開放式戒指，對比撞色的彩色寶石與璀璨鑽石，與瑰麗彩色珠寶表相得益彰，更顯精緻奢華。

源自義大利的戴美安妮（DAMIANI）本季也主打各色瑰麗彩色寶石，Belle Époque美好年代系列戒指，結合俐落的幾何元素和彩色寶石，延伸出的Belle Époque Cross十字架項鍊，更提供彩虹漸層配色款，將雙重好運的符碼一次都戴上身。以優雅雛菊為設計元素的Margherita瑪格麗特系列，不論雪白純粹的18K白金鑲鑽款式，或是18K白金、黃金或玫瑰金搭配彩色寶石，呈現絢麗色彩的彩虹光芒，都是充滿聖誕氛圍的一時之選。

CHOPARD Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼表殼鑲鑽、搭載Chopard 09.01-C機芯、PVD處理扭索雕紋午夜紫錶盤，搭配亮紫藍色無縫線鱷魚皮表帶與五顆滑動鑽石，62萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼表殼鑲鑽、搭載Chopard 09.01-C機芯、PVD處理扭索雕紋午夜紫錶盤，搭配亮紫藍色無縫線鱷魚皮表帶與五顆滑動鑽石，62萬3,000元。圖／蕭邦提供
DAMIANI Margherita戒指，18K黃金款，13萬9,000元；18K玫瑰金款，11萬6,400元；18K白金款，17萬4,500元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita戒指，18K黃金款，13萬9,000元；18K玫瑰金款，11萬6,400元；18K白金款，17萬4,500元。圖／戴美安妮提供
CHOPARD Alpine Eagle Frozen系列腕，41毫米符合倫理道德18K玫瑰金、搭載Chopard 01.03-C機芯、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉，314萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Alpine Eagle Frozen系列腕，41毫米符合倫理道德18K玫瑰金、搭載Chopard 01.03-C機芯、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉，314萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Alpine Eagle Frozen腕表，41毫米符合倫理道德18K白金、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉、搭載Chopard 01.03-C機械自動上鍊機芯，3,14萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Alpine Eagle Frozen腕表，41毫米符合倫理道德18K白金、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉、搭載Chopard 01.03-C機械自動上鍊機芯，3,14萬3,000元。圖／蕭邦提供
DAMIANI Belle Époque Cross 18K玫瑰金彩虹藍寶石十字架項鍊，17萬1,500元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Cross 18K玫瑰金彩虹藍寶石十字架項鍊，17萬1,500元。圖／戴美安妮提供
CHOPARD Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德18K白金、表圈鑲嵌36顆 3.02克拉梯形切割藍紫色剛玉、搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德18K白金、表圈鑲嵌36顆 3.02克拉梯形切割藍紫色剛玉、搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼表殼鑲鑽、搭載Chopard 09.01-C機芯、PVD處理扭索雕紋午夜紫錶盤，搭配亮紫藍色無縫線鱷魚皮表帶與五顆滑動鑽石，62萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼表殼鑲鑽、搭載Chopard 09.01-C機芯、PVD處理扭索雕紋午夜紫錶盤，搭配亮紫藍色無縫線鱷魚皮表帶與五顆滑動鑽石，62萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金鑲嵌0.61克拉祖母綠與0.7克拉鑽石，76萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金鑲嵌0.61克拉祖母綠與0.7克拉鑽石，76萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K玫瑰金鑲嵌0.82克拉紅寶石，0.7克拉鑽石與10顆總重0.58克拉鑽石，85萬3,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K玫瑰金鑲嵌0.82克拉紅寶石，0.7克拉鑽石與10顆總重0.58克拉鑽石，85萬3,000元。圖／蕭邦提供
DAMIANI Belle Époque 18K白金鑽石與紅寶石戒指，10萬5,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque 18K白金鑽石與紅寶石戒指，10萬5,000元。圖／戴美安妮提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指提供限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure Du Diamant系列戒指提供限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
DAMIANI Absolute Special Classic鉑金與18K黃金鑽石、紅寶石、及祖母綠戒指，1,020萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic鉑金與18K黃金鑽石、紅寶石、及祖母綠戒指，1,020萬元。圖／戴美安妮提供

鑽石 腕表 運動

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