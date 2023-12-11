星星圖騰象徵希望又有守護力！戴鑽石挑好設計招好彩

在歲末洋溢喜悅及感恩的節日，代表希望的星星圖騰，有象徵希望、表達守護之意，成為許多珠寶鑽石的設計靈感。點睛品旗下的Infini Love Diamond鑽石系列，以專利技術，達成3EX PLUS趨於極致的標準，打造出工整對稱的八心八箭八角星Infini Love Diamond，最新系列的單鑽戒指、耳環、項鍊便以「八角星」為設計靈感。 周大福全新的「星旅」系列，則以可追溯其天然鑽石歷程的T MARK鑽石為主角，為一系列共4款單鑽戒指、耳環、項鍊，添上五芒星的閃耀光彩。

「八角星」又名「八芒星」，代表八種美好愛情願景，象徵戀人長相廝守、點睛品Infini Love Diamond新作共推出900鉑金鑽戒、頸鍊以及耳環等三種類型珠寶，外圈交錯兩排鑽石，呼應八角星主鑽的光芒。系列並請來知名演技派演員陳坤演繹，展現鑽石經時間淬煉的璀璨光芒。