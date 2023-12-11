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星星圖騰象徵希望又有守護力！戴鑽石挑好設計招好彩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
實力派演員陳坤詮釋點睛品最頂級Infini Love Diamond新品。圖／點睛品提供
實力派演員陳坤詮釋點睛品最頂級Infini Love Diamond新品。圖／點睛品提供

在歲末洋溢喜悅及感恩的節日，代表希望的星星圖騰，有象徵希望、表達守護之意，成為許多珠寶鑽石的設計靈感。點睛品旗下的Infini Love Diamond鑽石系列，以專利技術，達成3EX PLUS趨於極致的標準，打造出工整對稱的八心八箭八角星Infini Love Diamond，最新系列的單鑽戒指、耳環、項鍊便以「八角星」為設計靈感。 周大福全新的「星旅」系列，則以可追溯其天然鑽石歷程的T MARK鑽石為主角，為一系列共4款單鑽戒指、耳環、項鍊，添上五芒星的閃耀光彩。

「八角星」又名「八芒星」，代表八種美好愛情願景，象徵戀人長相廝守、點睛品Infini Love Diamond新作共推出900鉑金鑽戒、頸鍊以及耳環等三種類型珠寶，外圈交錯兩排鑽石，呼應八角星主鑽的光芒。系列並請來知名演技派演員陳坤演繹，展現鑽石經時間淬煉的璀璨光芒。

周大福的星旅系列靈感源自為世人導航的北極星，象徵著堅定和永遠守護，寓意引領人生發揮最大的光芒。五芒星設計的星旅系列，垂墜耳環與圈型設計耳環，透過星形的多角度流暢線條，烘托T MARK主鑽；獨特設計的吊墜更可變化出多於一種的配戴方法，可日常時刻配戴。

周大福星旅系列18K白色黃金美鑽耳環，83,800元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽耳環，83,800元起。圖／周大福提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石耳環，主石40分，21萬9,000元起。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石耳環，主石40分，21萬9,000元起。圖／點睛品提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽耳環，77,200元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽耳環，77,200元起。圖／周大福提供
點睛品Infini Love Diamond最新設計。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond最新設計。圖／點睛品提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽吊墜，52,800元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽吊墜，52,800元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽吊墜，52,800元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽吊墜，52,800元起。圖／周大福提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石戒指，主石40分，12萬4,300元起。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石戒指，主石40分，12萬4,300元起。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石頸鍊，主石40分，11萬4,400元起。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石頸鍊，主石40分，11萬4,400元起。圖／點睛品提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽戒指，63,100元起。圖／周大福提供
周大福星旅系列18K白色黃金美鑽戒指，63,100元起。圖／周大福提供
點睛品Infini Love Diamond最新設計。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond最新設計。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石耳環，主石40分，21萬9,000元起。圖／點睛品提供
點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石耳環，主石40分，21萬9,000元起。圖／點睛品提供

鑽石 戒指

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