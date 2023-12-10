袁金塔「跨文化與多媒材」新書發表會 重新思考當代水墨藝術
桃園市立圖書館主辦，長流當代美術館、袁金塔當代美術館、泛亞藝術聯盟協會協辦的「跨文化與多媒材—袁金塔論當代水墨藝術」新書發表，今天在台北長流美術館舉行，邀請知名策展人、學者，石瑞仁教授、廖新田教授、賴明珠教授、龔詩文教授就新書進行探討、分析與講評。淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任、國父紀念館前館長曾坤地、長流美術館黃承志館長也到場參與討論。
袁金塔表示此書為50餘年從傳統、現代、當代水墨、實驗創作經驗之總結，內容涵蓋，如何重新思考當代水墨美學的創新與意義，以當代跨文化、跨領域為創作主軸。此書以中西藝術比較整合、理論與創作並重，既豐富當代水墨畫的主題內容，亦比較中西兩方媒材的共通性與差異性，並以「再創造」的視角來看待當代水墨是如何紮根於那悠久的歷史文化長流之中，塑造其獨樹一格的水墨創作風采。
書中特別強調「創造自發性」與「遊戲性」，前者猶如下棋，處處活路、千變萬化，不為任何框框所囿；後者如兒童般的無拘無束，不受學院成規所限的隨興畫。但不論前者或後者，其目的都是讓創作者的心靈「自由開放」，保有直覺、靈性、潛意識、頓悟的成份，發揮藝術創造的想像力，在創作作品時，除了「手繪」更強調「手做」雙手製作實體成品的重要性，如手工書、冊頁書、玩陶……等，提供創作者更豐富的視覺感受、智力、想像力、創作力、跨文化多媒材技法應用以及審美情趣的多樣化。
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