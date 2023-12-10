袁金塔「跨文化與多媒材」新書發表會 重新思考當代水墨藝術

桃園市立圖書館主辦，長流當代美術館、袁金塔當代美術館、泛亞藝術聯盟協會協辦的「跨文化與多媒材—袁金塔論當代水墨藝術」新書發表，今天在台北長流美術館舉行，邀請知名策展人、學者，石瑞仁教授、廖新田教授、賴明珠教授、龔詩文教授就新書進行探討、分析與講評。淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任、國父紀念館前館長曾坤地、長流美術館黃承志館長也到場參與討論。

袁金塔表示此書為50餘年從傳統、現代、當代水墨、實驗創作經驗之總結，內容涵蓋，如何重新思考當代水墨美學的創新與意義，以當代跨文化、跨領域為創作主軸。此書以中西藝術比較整合、理論與創作並重，既豐富當代水墨畫的主題內容，亦比較中西兩方媒材的共通性與差異性，並以「再創造」的視角來看待當代水墨是如何紮根於那悠久的歷史文化長流之中，塑造其獨樹一格的水墨創作風采。