秋田首發團 燦星旅遊「滿載啟程」
燦星旅遊（2719）今天日本秋田首發團「滿載啟程」，燦星旅表示，這是與台灣虎航攜手合作直飛日本二線城市第二條航線，出發日期從12月10日至3月28日，每週四和週日，共32班。
燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，秋田以保存日本原始風情著稱，還有眾多知名的民俗藝能和祭典，行程以賞雪、泡溫泉等多樣活動為特色，不僅有冰雪奇觀，還包含男鹿半島的神秘之美以及獨特的文化體驗，如暖爐列車、橫手雪屋等。此外，當地美食更是一大亮點，包括米棒鍋、比內地雞、秋田和牛等，為旅客提供道地美食的享受。
殳蓁蓁也說，秋田縣為迎接首發團台灣旅客，特別安排了歡迎典禮，並贈送知名的「稻庭烏龍麵」和「蘋果」伴手禮。而燦星旅遊則額外贈送每位旅客20L與秋田縣聯名旅行折疊袋，期望旅客在旅行中能夠「買載而歸」。
殳蓁蓁表示，燦星旅自8月22日開賣至今，已銷售超過85%，針對預算有限的旅客而言，燦星旅遊將專注提升消費者在餐食和住宿品質方面的體驗，確保旅客在旅途中能夠享受到高CP值的服務。
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