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旋風訪港48小時！ 林柏宏除了「凍鴛鴦」最愛這一味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏今日出席「浪琴香港國際賽事」，並大秀手上的Spirit先行者系列Zulu Time表。記者釋俊哲／攝影
林柏宏今日出席「浪琴香港國際賽事」，並大秀手上的Spirit先行者系列Zulu Time表。記者釋俊哲／攝影

近日在《關於我和鬼變成家人的那件事》中表現亮眼的林柏宏，近日無預警現身香江、快閃48小時。原來他應瑞士精品之邀請參加活動，今日下午並現身香港沙田賽馬場，參加2023年的浪琴香港國際賽事午宴，聯合報除貼身專訪林柏宏（austin），他更暢談到香港的必吃小食、對賽馬的風格印象關鍵字，更有對於時間、優雅的想像定義。

林柏宏並與浪琴表行銷副總裁Bernardo Tribolet（右）、帥氣合影。記者釋俊哲／攝影
林柏宏並與浪琴表行銷副總裁Bernardo Tribolet（右）、帥氣合影。記者釋俊哲／攝影

由浪琴主辦的「浪琴香港國際賽事」，今日正於沙田馬場舉辦，賽事包含「浪琴香港瓶」（Longines Hong Kong Vase）、「浪琴香港短途錦標」（Longines Hong Kong Sprint）、「浪琴香港一哩錦標」（Longines Hong Kong Mile）、以及「浪琴香港盃」（Longines Hong Kong Cup），總獎金高達1億1,800萬港元、折合台幣約4億7,200萬元，熱烈開跑。

今日浪琴香港國際賽事午宴上，林柏宏認為在商務場合中提前到場的必要性，因為提前、所以可以好整以暇，從容不迫、自然展現出優雅的姿態。而接受本刊專訪時，林柏宏首先提到他過往對香港的印象就是地方不特別大、建築很密集，但有非常豐富的故事跟文化；同時他對香港最深刻的記憶就是各式各樣美味的港式點心、像是燉奶、蛋塔、港式飲茶，尤其「凍鴛鴦」更是他的心頭好，每到香港必點。

「浪琴香港國際賽事」，今日正於沙田馬場舉辦，賽事包含「浪琴香港瓶」、「浪琴香港短途錦標」、「浪琴香港一哩錦標」、以及「浪琴香港盃」合計四項大賽，總獎金高達1億1,800萬港元、折合台幣約4億7,200萬元。記者釋俊哲／攝影
「浪琴香港國際賽事」，今日正於沙田馬場舉辦，賽事包含「浪琴香港瓶」、「浪琴香港短途錦標」、「浪琴香港一哩錦標」、以及「浪琴香港盃」合計四項大賽，總獎金高達1億1,800萬港元、折合台幣約4億7,200萬元。記者釋俊哲／攝影

如果要用三個字關鍵字來形容賽馬，林柏宏則選擇了細緻、魅力與內功；「為什麼要講內功？因為它（馬術）其實是一個非常耗腦跟耗精神的比賽...如果看起來越從容越優雅，反而那才是最高難度。」而但當被問到會否「下場」試試博弈手氣時，林柏宏則笑稱自己早就看開，「因為我是偏財運超差的人，但我可能會告訴我身邊的人說我喜歡幾號，然後叫他們就避開！」無形中展示了Austin的另類幽默。林柏宏更表示，如果他擁有一匹駿馬，他會打算幫他取名為「阿飛」，名字正是從王家衛的「阿飛正傳」獲得靈感，「有一種鳥只有一只腳、一輩子都在飛...就叫他『阿吧』！」

今日活動上，林柏宏除了深灰色西裝、墨綠色領帶，更配戴上一款浪琴的Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表，林柏宏並大方分享，第一次看到表款時就讓他非常驚艷，因為其表面有著簡約的設計，整體顏色搭配有金色、黑色，很穩重、又有點精緻、一點點的文青感。「對我來說可以在各式各樣的服裝跟場合都有機會可以配戴，尤其（咖啡色的）皮表帶會隨著配戴改變，帶出時間的質地，像是表帶或許會有越來越多的摺痕、擦傷，但反而是對表款的加分」。

浪琴Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表，精鋼、18K金，自動上鍊機芯、兩地時間功能。圖 / 翻攝自浪琴表官方網站
浪琴Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表，精鋼、18K金，自動上鍊機芯、兩地時間功能。圖 / 翻攝自浪琴表官方網站

原來林柏宏手上的「Zulu Time兩地時間腕表」，出自Spirit先行者系列，並充滿鮮明的飛行表風格。表款共有39、42毫米兩種尺寸，兩款都使用了L844.4自動上鍊機芯，機芯具有單晶矽擺輪游絲、提供約三日的72小時動力儲存，並通過瑞士官方天文台（COSC）認證，在精準、穩定、風格擁有優異表現，也像是賽馬場強調的精準、速度、力量與從容自若。精鋼鏈帶款訂價14萬5,900元，皮帶款則為14萬2,100元。

浪琴Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表的底蓋並有著品牌經典的雙翼沙漏圖騰。圖 / 翻攝自浪琴表官方網站
浪琴Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表的底蓋並有著品牌經典的雙翼沙漏圖騰。圖 / 翻攝自浪琴表官方網站
林柏宏（左一）今日出席「浪琴香港國際賽事」，並與歌手林明禎（左二）、香港男星魏浚笙（Jeffrey Ngai）同台。
林柏宏（左一）今日出席「浪琴香港國際賽事」，並與歌手林明禎（左二）、香港男星魏浚笙（Jeffrey Ngai）同台。

香港 瑞士 腕表 林柏宏

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