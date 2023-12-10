50嵐、清心、迷客夏都上榜！2023年人氣手搖飲TOP 20 讓你喝到欲罷不能

身為飲料控怎能沒喝過！

台灣不愧是「手搖王國」，不僅終年四季人手一杯飲料，無數品牌更是如雨後春筍般冒出，甚至拓展到海外市場！究竟小小一杯手搖飲有什麼強大的魅力呢？據經濟部統計，冷熱飲料店總營業額從2011年524億元到2021年924億元，短短十年就大幅飆升400億元，穩定朝千億營業額邁進。

手搖飲未來商機無可限量，連帶讓人潮聚集地成為手搖店家兵家競爭之地，許多品牌發揮創意大出奇招，無論是藝人、網紅吸引買氣，還是打出前所未有創意噱頭，就是為了讓消費者願意掏錢買單。

今年有許多飲料店在競爭激烈的市場脫穎而出，現在就讓《DaulyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點2023年人氣手搖飲TOP 20有哪些吧！

image source:示意圖／pexels

No.10 迷客夏

如果喜歡鮮奶系列飲品的人肯定對迷客夏不陌生！標榜「沒有奶精的手搖飲料店」，採用天然食材調製飲品，珍珠是使用無添加焦糖色素的白珍珠，店內原片初露清茶、青檸香茶、柳丁綠茶、芋頭鮮奶、珍珠娜杯紅茶拿鐵也是內行人必點招牌飲料。

網紅「巨鳥胃77」曾分享迷客夏富士蘋果金賞3款手搖飲料，包含蜜蘋檸綠、春蘋烏龍及蘋果伯爵拿鐵；迷客夏與網紅合作、攜手KINGJUN聯名更是創造網路話題。網友對於迷客夏飲品讚譽有加，「蜂蜜檸檬蜜Q晶凍超級好喝」、「我都喝決明大麥+珍珠」、「最愛喝青檸香茶」、「怎麼可以漏掉芋頭鮮奶」。



No.9 珍煮丹

你是從什麼時候開始喝珍煮丹的呢？珍煮丹由士林夜市攤販起家，秉持「將珍珠煮成仙丹」的匠人精神，研發適合消費者咀嚼的「0.85公分珍珠」，將自炒黑糖蜜加入珍珠芯，倒入嚴選小農鮮奶，儘管費工卻創造出獨一無二的「黑糖珍珠鮮奶」，不僅成為台北排隊名店，更是從攤車拓展至全球12個據點。

珍煮丹今年與YouTuber嘎嫂二伯品牌「hahababy（ははべビ―）」聯名引發討論，不僅杯身換上色彩繽紛包裝，還推出波波粿粿鮮奶茶、愛蜜滿滿桃蘋茶、青檸桂花釀粿粿及金哈比蒜烤乳酪厚片，讓網友看完都躍躍欲試，「那個桃蘋茶感覺很讚」、「這次聯名商品超棒的」。



No.8 茶之魔手

讓南部人引以為傲的手搖飲料品牌，肯定非「茶之魔手」莫屬了！茶之魔手不僅是全台唯一以51萬坪南投自有茶園生產茶葉，茶農需在茶菁生長期第43天判斷是否符合採收標準。茶之魔手販售台灣靛紅、台灣純綠、蜂蜜檸檬、荔枝香妃、莓麗貴人、香芒格格、山楂烏龍也成為店內熱銷排行榜。

由於茶之魔手以往只能在南部購買，今年8月茶之魔手宣布插旗桃園中壢，當地人在開幕期間慕名而來，大排長龍的隊伍讓店員無法消化，平均1天就要調製1,700杯飲品，開幕8天直接宣佈公休，也讓網友紛紛笑稱，「中壢是沒飲料店嗎」、「我喜歡山渣烏龍」、「昨天過去還在排隊！不買了回娘家再買就好」。



No.7 麻古茶坊

「自己都不能接受的東西，絕不推銷給客人！」創立至今已有15年的「麻古茶坊」，以果粒茶飲起家，嚴選當季鮮果農產，鮮果茶系列皆為現點現切、現榨現沖，喝得到手搖飲品新鮮口感，其中「飲中甜品（Drinking Dessert）」楊枝甘露、芝芝葡萄果粒，滿滿用料還能吸到新鮮果粒，高顏值外觀超級適合拿來打卡拍照。

麻古茶坊臉書經常舉辦抽獎活動，推廣草莓果粒波波、芝士草莓果粒、草莓雷夢、蜜桃奶茶等商品，受到網友熱烈關注，PTT鄉民也提供內行人必點菜單，「最頂的芝芝葡萄」、「金萱無微、柳橙果粒茶」、「失戀就直接喝芝芝」。



No.6 再睡5分鐘

由百萬YouTuber滴妹創立的品牌「再睡5分鐘」成為近年熱門手搖飲料，再睡5分鐘創辦理念是希望能讓每個人在生活中多一點療癒，「以療癒為核心，將每個細節做到超乎期待，成為一個值得分享的品牌」，棉被午茉綠、棉被日安紅、日安紅厚奶珍珠歐蕾、黑糖珍珠好濃鮮奶、鐵觀音歐蕾、香芋波波更是店內搶手飲料。

再睡5分鐘2021年起開始和全家聯名，推出日安紅濃茶焦糖布丁、酷繽沙、霜淇淋等多種商品，今年還特別與青鳥旅行聯名推出「棉被午茉綠蛋捲」引發粉絲關注，網友也給予高度讚賞，「如果你很喜歡奶蓋可以試試看，目前喝過奶蓋排名前三的」。

No.5 可不可熟成紅茶

你知道可不可熟成紅茶取名的由來嗎？可不可自2008年台中市向上市場發跡，以台語「喙乾無」呈現在地人最親切的問候，透過好茶傳遞溫暖人情味，除了經典的熟成紅茶和胭脂紅茶，還有春芽冷露、胭脂多多、熟成歐蕾、冷露歐蕾、白玉歐蕾，期間限定飲品也造成購買熱潮。

今年可不可與卡哇伊卡通人物史努比強勢聯名，不僅能拿到多款史努比造型手搖杯身，還可以加購好看又實用的限定商品，其中可不可菜單也會根據分店擁有不同款式，讓許多人踩點蒐集，「可不可的官網有全台灣每間分店的資訊，上面有每間店代表的卡片跟不同的小故事，可以去看看」。



No.4 拾汣茶屋

拾汣茶屋為網路遊戲實況主兼YouTuber Toyz今年3月創辦「拾汣茶屋」手搖品牌，主打使用燜糖技術，融合蜂蜜與蔗糖甘甜滋味，讓每粒經過細心熬煮的珍珠吃起來彈牙又入味，使用業界偏高優質茶葉、台灣本土小農契作白甘蔗，搭配茶湯品嚐更有層次，其中拾汣紅茶、純萃綠茶、焰香烏龍、冬片青茶等經典單品茶只要19元銅板價，以實惠價格攻進手搖市場。

拾汣茶屋在開幕前就引發熱烈討論，「覓蜜蜂蜜蘆薈的部分，酸度極不適合平時不怎麼吃酸的人，但對於喜愛酸的人，根本超讚的。對喜歡酸的小夥伴超級推薦！」、「原味茶是真的好喝」。



No.3 清心福全

如果從小就是手搖控，那你肯定也對清心福全不會陌生！清心創立至今已有36年歷史，特別精挑細選優質茶葉、食材與包材，希望能帶給大家清澄心靈、福澤全備的富足感，清心也以堅持手搖與客製化服務出名，其中「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」隱藏版成為清心招牌手搖飲料，蜂蜜的香味搭配崙背鮮乳、瑞穗鮮乳，讓茶香更上一層樓，也成為清心必點飲品之一。

今年11月清心特別與三麗鷗聯名，Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗等9款超萌杯身，還有茶凍奶綠、蜜桃凍紅茶和布丁奶茶等限定飲品，網友也心動表示，「每一杯都很喜歡，一定要喝喝看」、「天然蜜桃香，還有滿滿的蜜桃果粒跟茶凍，值得推薦」。



No.2 春水堂

如果想要品嚐世界第一杯珍珠奶茶，推薦你來試試看國內外饕客都很喜歡的春水堂！據傳37年前春水堂商品部副總林秀慧，有次在建國市場買食材時，突發奇想將童年喜愛的粉圓帶回店內調煮並加進奶茶，「珍珠奶茶」問世後也成為享譽國際的特色飲料之一，有許多觀光客更是慕名前來品嚐珍珠奶茶創始店的好滋味。



有網友也好奇「春水堂要吃什麼才內行」，不少人就大力推薦店內熱門手搖飲品，「珍奶」、「鐵觀音加珍珠」，還有網友稱讚「春水堂珍奶真的好好喝」、「必點茉奶珍珠還有番茄牛肉麵，懷念之前的草莓奶霜」。

No.1 五十嵐

五十嵐創立於1994年，從台南德興路路邊攤，一路成長到在全台北中南各處擁有分店，五十嵐「1號」四季春加珍波耶、波霸奶茶、冰淇淋紅茶、紅茶拿鐵都是網路熱門品項之一，雖然沒有太多限時限定商品，不過平價實惠的價格仍吸引眾多消費者購買。

日前有網友好奇「五十嵐飲料能維持人氣不墜的關鍵為何？」，認為五十嵐屬於細水長流類型飲料店，雖然不會在短時間內有一窩蜂人擠爆店門口，但每次經過櫃檯都有人在點單，其他人也認同表示，「品質穩定、價格合理，不用太多噱頭」、「喝起來跟20年前沒什麼變」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年11月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣手搖飲品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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