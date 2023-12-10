美型可折疊行李箱助攻！再也不擔心收納、旅遊時買爆 還可節省60%空間

大型行李箱固然是出國瘋狂購物時不可缺少的裝備，然而平常擺在家中時卻會因為體積大較難收納與佔位，讓人覺得苦惱。因此曾榮獲2022年iF設計獎的Jollying行李箱便是以可方便收納而生，可節省多達60％空間，再也不煩惱。

行李箱最常被詬病佔據居家空間，Jollying Pebble摺疊式行李箱採取創新內部結構設計，以品牌的20吋行李箱為例，可將厚度從23公分壓縮至僅11公分，比起傳統行李箱節省超過60.7%空間；同時品牌20吋行李箱也能放在至30吋行李箱內，從此不需要再煩惱行李箱收納問題。而且箱體利用耐磨防刮外殼搭配三層PC製成，頂部可耐抗壓7公斤重物，負重最高25公斤，結實且不易變形。箱內的四邊以PE硬版支撐，只要10秒鐘就可完成快速摺疊，並提供3年保固。

日系行李裝備品牌LOJEL根據消費者意見回饋，讓招牌系列商品進行提升，拉長旅箱使用壽命，推出全新CUBO V5行李箱。圖／LOJEL提供

另外，日系行李裝備品牌LOJEL根據多年以來消費者意見回饋，從耐用度、功能性、設計感、使用者體驗、永續性等多個面向，讓招牌CUBO系列商品都進行提升，拉長旅箱使用壽命，推出全新CUBO V5行李箱。像是使用新型非水解TPU材料延緩最讓人頭痛的輪胎和手把氧化、脆化問題，以及多處內襯隔層、網狀口袋的改良，使用更輕薄耐用的材質，讓旅行收納變得輕鬆。廣受好評的箱體1:9的開蓋設計，隨時想取物都更加方便，加上低彩度色系和線條設計，帶來日系風格獨有的清新魅力。

LOJEL CUBO V5行李箱30吋，13,320元。圖／LOJEL提供

Jollying Pebble摺疊式行李箱，20吋4,680元、24吋6,980元、30吋8,980元。