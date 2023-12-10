BAC「草莓系甜點」登場！英格莉莉「粉撲鬆餅」新口味

冬天正是享受草莓與莓果的好時機。BAC全新推出的聖誕限定「香草卡士達草莓蛋糕」，還有「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」、「鮮草莓奶油起士盒」回歸登場。｢E「英格莉莉｣則新推出「莓好時光粉撲鬆餅」，帶來清新的酸甜滋味。

BAC全新推出的聖誕限定「香草卡士達草莓蛋糕」，頂層以純白卡士達奶油環繞鮮紅草莓，鬆軟的戚風蛋糕夾入草莓果實、起司製成的酸甜內餡，再疊加天然梵尼蘭香草卡士達奶油，並以聖誕老人翻糖公仔妝點佳節氣息，入口則有著草莓牛奶般的滑順滋味，6吋950元，現已開放預定，並於12月12日至12月31日期間販售。

除此之外，「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」也重新回歸。蛋糕頂部有著草莓果實與水滴鑽型經典生巧克力，內餡由優格起司、草莓、巧克力湯種戚風蛋糕組成，6吋950元、8吋1,900元。明星商品「鮮草莓奶油起士盒」也於冬季限定上市，香草戚風蛋糕配上草莓奶油起士內餡，並在頂層與夾餡中鋪滿當季草莓，每盒480元。12月12日至25日間訂購「BAC草莓系列任一6吋以上蛋糕」，並完成取貨付款，即加贈「BAC迪士尼曲奇禮盒50元現金折價券」1張。

｢Engolili英格莉莉｣所推出的「粉撲鬆餅」，是將迷你鬆餅一個個堆疊成小山丘，有著令人心動的療癒模樣。此次全新口味「莓好時光粉撲鬆餅」選用新鮮莓果、紅醋栗、藍莓製成雪酪和卡士達，搭配口感蓬鬆的粉撲鬆餅一同享用，在舌尖交織多重樂章。另外還有楊梅果實、迷迭香、比利時頂級巧克力和金箔點綴並且增添風味，每份300元。