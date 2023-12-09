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恭喜中華隊前進冠軍賽！4大超商推「南洋風美食、霜淇淋、冰品」限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
恭喜中華隊前進冠軍賽，7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」限量推兩大人氣東南亞美食88折優惠。圖／7-ELEVEN提供
恭喜中華隊前進冠軍賽，7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」限量推兩大人氣東南亞美食88折優惠。圖／7-ELEVEN提供

恭喜中華隊四強賽再奪勝、挺進冠軍賽，超商紛紛再次獻上限時優惠，7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，各限量1萬組；全家便利商店即起則推出消費者最愛的Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠，總計限量10萬組，於會員APP「優惠趣」專區限時開放搶券。

7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」加碼推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，兩大優惠各限量1萬組、每位會員限購各1組。不僅如此，即日起至12月10日7-ELEVEN「全店3支付滿額立折活動」滿足球迷們觀賽補給食飲需求，活動期間購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元，詳細活動辦法上7-ELEVEN官網查詢。

全家便利商店即刻起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠，於會員APP「優惠趣」專區限時開放搶券中，總計限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至12月20日。

萊爾富12月9日至12月12日憑活動條碼到門市購買萊爾富自有品牌指定冰品可享同品項買1送1，包含單件售價30元的布丁風味雪糕、單件售價45元的濃奶茶雪糕等。

OKmart自12月9日至12月12日推出OKCAFE聯名飲品全面單杯7折，包含OKCAFE純喫茶系列、OKCAFE阿華田系列，純喫茶風味飲包含純喫茶醇奶茶和純喫茶仲夏水果茶。

●附註：詳細優惠活動內容依各門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店即刻起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠，於會員APP「優惠趣」專區限時開放搶券中，總計限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至12月20日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即刻起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠，於會員APP「優惠趣」專區限時開放搶券中，總計限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至12月20日。圖／全家便利商店提供
OKmart自12月9日至12月12日推出OKCAFE聯名飲品單杯7折，包含OKCAFE純喫茶系列、OKCAFE阿華田系列。圖／OKmart提供
OKmart自12月9日至12月12日推出OKCAFE聯名飲品單杯7折，包含OKCAFE純喫茶系列、OKCAFE阿華田系列。圖／OKmart提供
歡慶中華隊擊敗菲律賓，12月9日至12月12日憑活動條碼於萊爾富門市購買指定冰品，享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
歡慶中華隊擊敗菲律賓，12月9日至12月12日憑活動條碼於萊爾富門市購買指定冰品，享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」加碼推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，兩大優惠各限量1萬組、每位會員限購各1組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於OPEN POINT「行動隨時取」加碼推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，兩大優惠各限量1萬組、每位會員限購各1組。圖／7-ELEVEN提供
OKmart自12月9日至12月12日推出OKCAFE聯名飲品單杯7折，包含OKCAFE純喫茶系列、OKCAFE阿華田系列。圖／OKmart提供
OKmart自12月9日至12月12日推出OKCAFE聯名飲品單杯7折，包含OKCAFE純喫茶系列、OKCAFE阿華田系列。圖／OKmart提供
即日起至12月10日7-ELEVEN「全店三支付滿額立折活動」滿足球迷們觀賽補給食飲需求。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月10日7-ELEVEN「全店三支付滿額立折活動」滿足球迷們觀賽補給食飲需求。圖／7-ELEVEN提供

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