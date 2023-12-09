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飛行家旅行社結合牛博肆火鍋 打造高雄美食旅遊新模式

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
飛行家旅行社與牛博肆溫火鍋簽下飛年案展開合作，開創全新美食旅遊新體驗。記者王昭月／攝影
飛行家旅行社與牛博肆溫火鍋簽下飛年案展開合作，開創全新美食旅遊新體驗。記者王昭月／攝影

疫後拚觀光商機，飛行家綜合旅行社與牛博肆溫體牛火鍋簽定「飛牛專案」，異業結盟，未來牛博肆火鍋美食體驗將融入高雄旅遊套餐，高市觀光局讚許為全新突破。

飛行家旅行社董事長黃淑霞說，公司創設以來，持續開發獨特且全面的旅遊體驗，這次購入1800套牛博肆飛牛套券整合入旅遊套餐，可帶遊客展開火鍋探索之旅。

她表示，將傳統觀光與現代休閒完美融合，是打造獨特旅遊體驗的試金石，這次飛行家旅行社與牛博肆合作，盼將高雄的文化和美食介紹給更廣泛的消費群眾，增強對高雄的認識。不只特色美食和旅遊體驗，價格及專屬優惠都希望讓顧客感受 「客戶至上」的尊榮。

高市府觀光局副局長孫春良看好飛牛專案雙方的合作，為高雄的旅遊與美食文化注入新活力。他說，這個合作模式，對愛好旅遊與尋求火鍋美食體驗的民眾來說，很激勵。

以新鮮直送溫體牛肉及精心熬製雙湯頭，標榜「產前產後、術前術後、學前學後」都適用的「牛博肆溫體牛火鍋」，是高雄火鍋美食新亮點，店長林千畬說，牛博肆有獨特雙湯頭溫體牛火鍋套餐與優惠，將回饋給飛行家旅行社客戶，期望通過這次合作，讓更多人了解並愛上溫體牛火鍋。

「飛牛專案」也獲觀光巴士業者支持，願意將觀光客優先送來高雄體驗，以美食與旅遊結合，成為推動地方經濟和文化發展的重要一環。

火鍋 美食 旅行社

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