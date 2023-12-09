7種鍋底、連湯也能喝！首家「築間酸菜魚」月底開幕

目前全台最熱門的餐點，莫過於「酸菜魚」。主打火鍋、燒肉的「築間」近期也宣佈，將開設全新品牌「築間酸菜魚」，並將設計總長酸菜魚、純愛番茄魚、打破砂鍋魚等7種特色湯頭，還有一系列私房料理，預計在12月底正式開設首間門市。

築間所規劃的「築間酸菜魚」，標榜採「在青春結束之前最後一次瘋狂」的精神，主打充滿創意、有趣與活力的風格及用餐體驗。主打的「總長酸菜魚」，選用黑烏鱧魚薄片，酸菜則採用鮮甜芥菜製作，經2周的自然發酵，再搭配自製酸蘿蔔提升層次，並加入招牌的柴魚昆布湯，還有朝天椒、泡椒、青花椒增添香氣，創造出「連湯都可以喝」的酸菜魚。除此之外，店內還會有「純愛番茄魚、打破砂鍋魚、海派蝦湯魚、極道明太子奶香魚、無雙腸血旺魚、奧義豬肚骨煲」等特色湯底，打造7種不同的選擇。同時亦提供炎獄魯雞爪、神帝酒嗆蝦、鬼魔酒蛤蜊等私房料理。

根據築間透露，築間酸菜魚目前多間分店同步施工當中，首店預計於12月底於基隆或高雄開幕，規劃2024年開設30間分店，平均每人客單價550～600元不等。