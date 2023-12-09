快訊

文言文黨國遺毒？當年余英時等憂修課綱淪意識形態工具

美麗島民調／談違建哽咽無效？ 賴蕭配4成支持曇花一現

7種鍋底、連湯也能喝！首家「築間酸菜魚」月底開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間首度跨足酸菜魚市場，將開設首間「築間酸菜魚」。圖／築間提供
築間首度跨足酸菜魚市場，將開設首間「築間酸菜魚」。圖／築間提供

目前全台最熱門的餐點，莫過於「酸菜魚」。主打火鍋、燒肉的「築間」近期也宣佈，將開設全新品牌「築間酸菜魚」，並將設計總長酸菜魚、純愛番茄魚、打破砂鍋魚等7種特色湯頭，還有一系列私房料理，預計在12月底正式開設首間門市。

築間所規劃的「築間酸菜魚」，標榜採「在青春結束之前最後一次瘋狂」的精神，主打充滿創意、有趣與活力的風格及用餐體驗。主打的「總長酸菜魚」，選用黑烏鱧魚薄片，酸菜則採用鮮甜芥菜製作，經2周的自然發酵，再搭配自製酸蘿蔔提升層次，並加入招牌的柴魚昆布湯，還有朝天椒、泡椒、青花椒增添香氣，創造出「連湯都可以喝」的酸菜魚。除此之外，店內還會有「純愛番茄魚、打破砂鍋魚、海派蝦湯魚、極道明太子奶香魚、無雙腸血旺魚、奧義豬肚骨煲」等特色湯底，打造7種不同的選擇。同時亦提供炎獄魯雞爪、神帝酒嗆蝦、鬼魔酒蛤蜊等私房料理。

根據築間透露，築間酸菜魚目前多間分店同步施工當中，首店預計於12月底於基隆或高雄開幕，規劃2024年開設30間分店，平均每人客單價550～600元不等。

火鍋 品牌

延伸閱讀

2023路竹番茄節美味登場 3張發票換好禮

餐飲集團點燃酸菜魚大戰 紛搶推新品牌

港點控2023年末必吃！點點心獨家「6款聖誕新品」限店開賣 擬真「荔芝蝦球」牽絲必吃 加碼再贈「線上刮刮卡」統統有獎

酸菜魚席捲全台！這一鍋全新「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」開幕套餐6折、對中2個3再送麻辣雙蛋

相關新聞

7種鍋底、連湯也能喝！首家「築間酸菜魚」月底開幕

目前全台最熱門的餐點，莫過於「酸菜魚」。主打火鍋、燒肉的「築間」近期也宣佈，將開設全新品牌「築間酸菜魚」，並將設計總長酸...

現省450！拿坡里「1公斤腿排桶」買1送1 只有9天

為慶祝1212購物節即將到來，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起推出限時優惠，「1公斤腿排桶」現享「買1送1」優惠，現省450...

HARIN好仙！美秀Dior最新玫瑰珠寶又美又個性

玫瑰是Dior品牌創辦人迪奧先生最鍾情的花卉品種。秉持迪奧先生對大自然的這份熱愛，Dior珠寶創意總監Victoire ...

日系黑潮經典 Yoji Yamamoto 23秋冬男女裝全面問世

在以西方主導話語權的時尚產業中，少有東方面孔能擁有一席之地。設計師山本耀司素來有「黑色詩人」之稱，而以其為名的Yoji ...

重返台灣！帕馬強尼 X 高登鐘表 洗鍊中巧秀工藝匠心

隨著疫情結束後的回歸日常，高價位、收藏賞玩的高價鐘表市場動態也益發熱絡。在闊別台灣市場多年後，瑞士高級製表品牌帕馬強尼（...

毛茸茸瓶罐和帆布Peekaboo FENDI創意席捲邁阿密設計展

自12月6日起與Art Basel同期間於相鄰地點在邁阿密舉辦的邁阿密設計展（Design Miami/ 2023）上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。