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HARIN好仙！美秀Dior最新玫瑰珠寶又美又個性

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供

玫瑰是Dior品牌創辦人迪奧先生最鍾情的花卉品種。秉持迪奧先生對大自然的這份熱愛，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane自接掌珠寶部門以來，就以玫瑰為主題、採用珍貴的各式寶石，創作過無數膾炙人口、令人目眩神迷的玫瑰之作。如今，她再度以針對當代時尚品味人士的穿搭需求，創作出全新La Rose系列珠寶，並由品牌大使、韓國當紅女團NewJeans成員HARIN演繹。

新作包括一系列以不同色調珍貴金質和鑽石組成的Bois de Rose系列單品，以及使用高級珠寶彩漆打造的Diorette繽紛花蕊之作。Bois de Rose珠寶作品自然且純粹呈現以18K金、玫瑰金與18K白金呈現花莖、荊棘的型態，勾勒成流行時髦的圈式耳環、手環、戒指等，有的款式提供點綴鑽石的華麗選擇，此外還有融合不同金質的交錯設計，令人耳目一新。以高級珠寶真漆修飾的Diorette系列，呈現豐富色彩與閃耀光影，搭配多採花蕊主石，成就仿如植物標本博物館的動人活潑之作，也傳遞Dior工坊對蔥鬱自然之美的讚頌。

Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose玫瑰金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose玫瑰金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽戒指，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供
Dior品牌大使HARIN演繹最新La Rose珠寶系列作品。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金鑲鑽耳環，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑽石手鐲，價格未定。圖／Dior提供
La Rose Dior 玫瑰金耳環，價格未定。圖／Dior提供
La Rose Dior 玫瑰金耳環，價格未定。圖／Dior提供

珠寶 Dior 鑽石

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