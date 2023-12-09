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HARIN好仙！美秀Dior最新玫瑰珠寶又美又個性
玫瑰是Dior品牌創辦人迪奧先生最鍾情的花卉品種。秉持迪奧先生對大自然的這份熱愛，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane自接掌珠寶部門以來，就以玫瑰為主題、採用珍貴的各式寶石，創作過無數膾炙人口、令人目眩神迷的玫瑰之作。如今，她再度以針對當代時尚品味人士的穿搭需求，創作出全新La Rose系列珠寶，並由品牌大使、韓國當紅女團NewJeans成員HARIN演繹。
新作包括一系列以不同色調珍貴金質和鑽石組成的Bois de Rose系列單品，以及使用高級珠寶彩漆打造的Diorette繽紛花蕊之作。Bois de Rose珠寶作品自然且純粹呈現以18K金、玫瑰金與18K白金呈現花莖、荊棘的型態，勾勒成流行時髦的圈式耳環、手環、戒指等，有的款式提供點綴鑽石的華麗選擇，此外還有融合不同金質的交錯設計，令人耳目一新。以高級珠寶真漆修飾的Diorette系列，呈現豐富色彩與閃耀光影，搭配多採花蕊主石，成就仿如植物標本博物館的動人活潑之作，也傳遞Dior工坊對蔥鬱自然之美的讚頌。
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