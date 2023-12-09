日系黑潮經典 Yoji Yamamoto 23秋冬男女裝全面問世

在以西方主導話語權的時尚產業中，少有東方面孔能擁有一席之地。設計師山本耀司素來有「黑色詩人」之稱，而以其為名的Yoji Yamamoto更在時尚領域中獨樹一格。繼先前於微風廣場一樓開設專賣店後，近日品牌再帶來男女裝與高價配件系列Discord的新品，將哲學、思潮、結構融入服裝設計，自成一格。

Yohji Yamamoto主線女裝的2023-24秋冬聚焦於「解構訂製 - 無形崩解衣裝」，並以「雙色迴圈」與「亮澤府綢」展現出黑色的多重變奏，讓黑色不僅有單一色調，而充滿了迴旋與光澤，並隱藏哲學性的辯證，同時Yoji Yamamoto並透過「柔舒毛織」與「珠飾絲織」兩項特色，以簡約精練的剪裁，例如落肩羊毛懸垂領長袖洋裝，訴說女性柔美特質中兼併的剛毅；此外幽彩棉織3繡縫內搭連身褲則以紅黑刺繡重現山本耀司彈奏吉他的剪影，散發些許日式美學的淒美浪漫。

Yohji Yamamoto POUR HOMME男裝2023-24秋冬則嘗試為單一色彩賦予紋理質地，從中亞地區的傳統圖案與面料得到靈感，並委託京都工坊將印花重現於手紡的卡迪斯棉上，令衣物與穿著者散發為時間洗滌後的風霜感，也似谷崎潤一郎筆下描繪的陰翳之美。Discord配件系列則推薦了多款GUIDI綁帶高筒靴、GUIDI斜拉鍊高筒靴，主打中性、軍事、遊牧民族風格，此外也有為女性推薦的多色「口金包」，共有墨綠、正紅、深紫三種顏色與不同包型，在一片黑中帶來色彩的變奏，也成為交換禮物時輕快俏皮、自用饋贈兩相宜的討喜之選。