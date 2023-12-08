Nadal又有新玩具！RM 35-03腕表 全面「黑」化太酷炫
職業運動上的超級明星總有著過人魅力，連帶他們的時裝、穿戴、選品，自也引起粉絲格外關心。網壇職業名將「西班牙蠻牛」（Rafael Nadal）又有「紅土之王」的美名，近日與之合作的頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE並宣布，推出RM 35-03 Rafael Nadal腕表的最新設計：搭配Carbon TPT®碳纖維材質的新款，輕快、黝黑、酷炫亮相。
過往Rafael Nadal曾親自給予想法、並由RICHARD MILLE實踐的RM 027系列陀飛輪腕表，高程度顛覆了運動表在力學、衝擊上的界線。輕盈、但具有強悍結構，可抵抗高速衝擊力量對於機芯的挑戰，也成為第一款可在網球比賽中實際配戴且毫髮無傷的陀飛輪，此後該系列的每一只表款參考訂價都在3,000至5,000萬不等，洛陽紙貴，更成為近代複雜腕表傳奇、沒有之一。
相形之下，2011、2014、2016與2021年相繼問世的RM 035、RM 35-01、RM 35-02與RM 35-03腕表則訂價多在七位數、並未晉身「千萬名表」，價格上「相對」親民。而2021時首次問世的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，其機芯研發耗時三年，具有專利的蝶形自動盤，可以七點鐘方向的按鈕操作，其齒輪系統會將原伴隨在自動盤兩側的重錘推開，此時自動盤回覆平衡位置、宛如蝶翼，自動盤也將暫停上鍊、因此避免機芯儲存過多能量。
2021年時，RM 35-03曾推出白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，以及藍色Quartz TPT®石英纖維表殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層兩種表殼配置，新款的RM 35-03 Rafael Nadal則全面「黑化」，使用了Carbon TPT®碳纖維當成表殼材質，並搭配黑色橡膠表帶。一如所有男性、陽剛的設計，黑色總帶來強烈、充滿吸引力的印象，RM 35-03 Rafael Nadal碳纖維腕表雖未註明限量，但每年都為極少量生產，黝（有）黑、強悍、輕盈，勢不可擋。
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