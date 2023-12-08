百位名人2024最推薦旅遊國家 日本、台灣名列前5名

雄獅集團舉辦首屆「2023風格旅遊節」，即日起至12月10日於松山文創園區登場，活動首日率先公布2024年「100位名人風格旅遊大調查」，對象包括雄獅集團董事長王文傑、國際名廚江振誠、歌手閻亦格、馬念先、財經大師謝金河等各界名人，其中2024年最推薦的旅遊國家，依序為日本、葡萄牙、法國、英國、台灣。

「2023風格旅遊節」除了集合美式餐車、日式咖啡、韓式甜點等8國美食攤位，也邀請閻奕格、馬念先開唱引領「風格音樂體驗」。知名高端品牌LUVHOPE則端出「野奢咖啡體驗」，帶來獨有美饌酒藏，並將「鳴日號」的限定活動「Glamping Cafe」帶到松菸木棧道。另外，活動期間正逢棒球亞錦賽開打，明後天憑參賽門票至雄獅攤位下單，指定行程最高再折1000元。

雄獅集團今也於活動現場公布針對100位風格名人調研報告，發現疫後大家更願意付出長天數及更高的旅遊費用，超過半數的百位風格名人願意支付10至30萬元享受一趟旅程，且重視景點、體驗勝過美食，更有32.8%的名人認為，文化主題旅遊是不可或缺的元素，包括古文明、節慶祭典、城市建築及美術藝文等。

而在百大名人的「夢想旅遊清單」中，排行第一名的是「南極」，名人代表為歌手閻亦格、三金設計師方序中；第二名則是「冰島藍湖」，名人代表為雄獅集團董事長王文傑。

此外，疫後出國旅遊風潮興盛，但在調研中發現，台灣依然在許多名人的旅遊目的地名單中，風格旅人的2024風格旅遊國家，前5名依序是：日本（東京、京都、金澤）、葡萄牙（里斯本）、法國（巴黎）、英國（倫敦）、台灣，其中台南、台東、宜蘭則是大家最喜歡的台灣城市。