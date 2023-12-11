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MIT吸頂燈買一送一！年末換新雙12優惠一次看

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
APP情境式智慧調光LED吸頂燈，一機操作，六種預設情境任意選擇。圖／森下照明提供
APP情境式智慧調光LED吸頂燈，一機操作，六種預設情境任意選擇。圖／森下照明提供

年末換新，是時候為家中整理一番，打造質感與溫度兼具的居家空間，迎接嶄新的一年。台灣品牌森下照明歡慶年末雙12購物節，祭出人氣吸頂燈「買一送一」的超強折扣，即日起至12/12前下單，滿額再享免運優惠，還有多間銀行刷卡回饋，最高可享11%刷卡金，減輕年末荷包負擔，輕鬆享受溫暖居家氛圍。

森下照明８月份於嘖嘖募資平台推出新品「APP情境式智慧調光LED吸頂燈」，主打智慧居家生活，使用手機APP即可調光，還可以定個人專屬的情境模式，儲存6種喜好色光，配合生活場景隨心切換燈光，同時還能搭配使用者的作息，定時切換色光，解放雙手，一機掌握家中各角落的照明需求。

家中任何角落都適合，客廳、臥室、書房，可根據使用情境切換合適色光。圖／森下照明提供
家中任何角落都適合，客廳、臥室、書房，可根據使用情境切換合適色光。圖／森下照明提供

雙12購物節，森下照明推出年末感謝祭活動，新註冊會員可獲得1,000元購物金，全站吸頂燈6折起，壁切、遙控或APP版皆享優惠折扣，消費滿3,000元享免運優惠送到家。年底有居家修繕計畫，想換新居家風格的人，不妨趁此優惠期間，挑選一盞合適的燈，感受便利的智能生活，營造幸福居家氛圍，讓家更有溫度！▸▸現在就逛

森下照明歡慶雙12購物節，即日起至12/12，人氣吸頂燈6折起。圖／森下照明提供
森下照明歡慶雙12購物節，即日起至12/12，人氣吸頂燈6折起。圖／森下照明提供

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