台鐵與淡路屋推限量海味便當 即日起台日兩地同步開賣

這幾句經典台詞您是否朗朗上口呢？被廣大網友譽為「領先台灣二十年」的經典八點檔《台灣霹靂火》，在完結多年之後的現在，正要準備以全新面貌重回大眾眼前：同名遊戲《台灣霹靂火 ReBurn》募資計畫即將於12月8日，在全台最大群眾集資平台嘖嘖開跑，究竟這把番仔火能燒得多旺呢？粉絲們都在引頸企盼！

2023-12-08 12:39