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台鐵與淡路屋推限量海味便當 即日起台日兩地同步開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
限定款「海味便當」今天上午10點30分起在台北車站台鐵便當2號店開賣圖／台鐵局提供
限定款「海味便當」今天上午10點30分起在台北車站台鐵便當2號店開賣圖／台鐵局提供

台鐵局明年將轉型為「台鐵公司」，為拓展經營之路，今與日本「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，即日起也共同特製一款以台鐵藍及台鐵便當LOGO裝飾淡路屋的經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盛裝對方經典菜色元素，分別於台灣與日本同步限量開賣。

台鐵局表示，簽約儀式今由台鐵局副局長朱來順與淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽署，使台鐵便當進軍日本市場的布局跨出成功第一步。即日起也推出限量「海味便當」，由淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒盛裝對方經典菜色元素，台鐵以日本風味章魚及炊飯入菜；淡路屋以台灣風味魯肉及白飯入菜。

台鐵局指出，限定款「海味便當」今天上午10點30分起在台北車站台鐵便當2號店開賣，現場吸引大批民眾排隊搶購。明天起至12月14日每日上午11點開賣，每日限量70份，每份售價399元。

台鐵與淡路屋推限量海味便當，即日起開賣。圖／台鐵局提供
台鐵與淡路屋推限量海味便當，即日起開賣。圖／台鐵局提供

台鐵 便當 日本

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