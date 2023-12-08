限時2天！家樂福「雙12」全通路滿額8.8折 買iPad也能折 線上購最高享40%回饋

家樂福「雙12」優惠不手軟，動員量販/超市/線上購物/家速配，12月9日、12月10日限時2天，端出滿額8.8折、相當於3.5億的驚喜大優惠，還有現金折價券、買1送1搶購大方送，12月13日前線上購天天進站領50元購物金，搭配品牌加碼最高送10%、刷玉山家樂福聯名卡單筆滿3000元現折250元，登錄活動網頁再送250元折價券，折上加折最高可享40％超狂回饋。

12月9日、12月10日量販/線上購物單筆滿2000元、超市/家速配滿888元都可享8.8折回饋，單筆最高可送出5000元。最好康的是，購買iPad第10代、iPad Air也可同享優惠；冬季禦寒必備，12月19日前多款電暖器滿3000元送200元，最低下殺8折起。12月26日前還有巧克力大賞，超過300款商品美味療癒巧克力促銷特賣，量販巧克力商品全系列單筆滿249元贈30元現金折價券。