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限時2天！家樂福「雙12」全通路滿額8.8折 買iPad也能折 線上購最高享40%回饋
家樂福「雙12」優惠不手軟，動員量販/超市/線上購物/家速配，12月9日、12月10日限時2天，端出滿額8.8折、相當於3.5億的驚喜大優惠，還有現金折價券、買1送1搶購大方送，12月13日前線上購天天進站領50元購物金，搭配品牌加碼最高送10%、刷玉山家樂福聯名卡單筆滿3000元現折250元，登錄活動網頁再送250元折價券，折上加折最高可享40％超狂回饋。
12月9日、12月10日量販/線上購物單筆滿2000元、超市/家速配滿888元都可享8.8折回饋，單筆最高可送出5000元。最好康的是，購買iPad第10代、iPad Air也可同享優惠；冬季禦寒必備，12月19日前多款電暖器滿3000元送200元，最低下殺8折起。12月26日前還有巧克力大賞，超過300款商品美味療癒巧克力促銷特賣，量販巧克力商品全系列單筆滿249元贈30元現金折價券。
線上購比賣場送更多，活動期間下單即贈雙12返場100元折價券，次筆單筆消費滿1111元可折抵；單筆滿1699元現折5%，單筆上限200元。12月9日至12月12日再端出天天指定3時段搶1折券、指定鍋具/小家電特價1212元/下殺5折起、指定商品買1送2活動。12月17日前「家速配」雙12天天抽購物金/天天指定滿額享免運，還有天天滿額回饋，單筆滿799元現折70元、 滿1099元折100元、滿1299元折10%，在家就能輕鬆買。
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