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Pandora 2023耶誕小屋100%夾娃娃機 宋芸樺搶先開夾
2023年在Google上被搜尋高達1.64億次的Pandora，無疑是年度最受歡迎的品牌之一！歲末佳節，源自丹麥的Pandora以「Loves, Unboxed 幸福每個拆禮時刻」為歡慶主軸，在信義A11打造最新拍照打卡亮點「Pandora夢幻禮品小屋」，除了雪白鋼琴點綴的禮物櫥窗、堆滿驚喜聖誕禮的雪橇，還有驚喜「夾禮物機」。品牌好友宋芸樺更於今（12月7）日化身一日店長，熱情分享耶誕交換禮物的心得。
從2019年首次出席Pandora的活動就和品牌結下不解之緣的宋芸樺，今年母親節更首度與媽媽一起配戴Pandora入鏡拍攝時尚雜誌。她表示自己每年耶誕節一定會跟朋友一同聚會交換禮物，所以一到小屋立刻就開始幫好友物色禮物。這次配戴的Pandora Moments首飾中，她大力推薦「88密鑲寶石圓珠串飾」，在綴滿藍色寶石的串飾上，88的數字共鑲嵌了88顆鋯石，不只形似象徵「無限」的符號，同時也諧音「發發發」，討喜又時髦！
Pandora夢幻禮品小屋即日起至2024年1月2日止，在信義A11新光三越、台北南西新光三越、台中中港新光三越、高雄漢神巨蛋共4間百貨現限時開幕。凡於現場完成IG拍照打卡任務，並加入Pandora台灣官方LINE好友，即可參加中獎率100%粉嫩驚喜「夾禮物機」活動，多款夢幻禮品現夾現領，數量有限，送完為止。自即日起至12月25日期間單筆消費滿額還有好禮加碼送，詳情請洽各門市。
●「Pandora夢幻禮品小屋」快閃期間：
信義 A11 新光三越：12/7-1/2
台北南西新光三越：12/1-12/25
台中中港新光三越：12/1-12/17
高雄漢神巨蛋：12/18-1/2
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