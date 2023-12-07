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Pandora 2023耶誕小屋100%夾娃娃機 宋芸樺搶先開夾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
最美店長宋芸樺開箱禮品小屋，配戴最新Moments系列勾勒浪漫冬季時尚。圖／Pandora提供
最美店長宋芸樺開箱禮品小屋，配戴最新Moments系列勾勒浪漫冬季時尚。圖／Pandora提供

2023年在Google上被搜尋高達1.64億次的Pandora，無疑是年度最受歡迎的品牌之一！歲末佳節，源自丹麥的Pandora以「Loves, Unboxed 幸福每個拆禮時刻」為歡慶主軸，在信義A11打造最新拍照打卡亮點「Pandora夢幻禮品小屋」，除了雪白鋼琴點綴的禮物櫥窗、堆滿驚喜聖誕禮的雪橇，還有驚喜「夾禮物機」。品牌好友宋芸樺更於今（12月7）日化身一日店長，熱情分享耶誕交換禮物的心得。

宋芸樺配戴Pandora Moments最新冬季系列，期許未來有無限可能。圖／Pandora提供
宋芸樺配戴Pandora Moments最新冬季系列，期許未來有無限可能。圖／Pandora提供

從2019年首次出席Pandora的活動就和品牌結下不解之緣的宋芸樺，今年母親節更首度與媽媽一起配戴Pandora入鏡拍攝時尚雜誌。她表示自己每年耶誕節一定會跟朋友一同聚會交換禮物，所以一到小屋立刻就開始幫好友物色禮物。這次配戴的Pandora Moments首飾中，她大力推薦「88密鑲寶石圓珠串飾」，在綴滿藍色寶石的串飾上，88的數字共鑲嵌了88顆鋯石，不只形似象徵「無限」的符號，同時也諧音「發發發」，討喜又時髦！

宋芸樺表示對於即將到來的年末佳節充滿期待，計畫和朋友們一同玩交換禮物，感受節慶的喜悅。圖／Pandora提供
宋芸樺表示對於即將到來的年末佳節充滿期待，計畫和朋友們一同玩交換禮物，感受節慶的喜悅。圖／Pandora提供

Pandora夢幻禮品小屋即日起至2024年1月2日止，在信義A11新光三越、台北南西新光三越、台中中港新光三越、高雄漢神巨蛋共4間百貨現限時開幕。凡於現場完成IG拍照打卡任務，並加入Pandora台灣官方LINE好友，即可參加中獎率100%粉嫩驚喜「夾禮物機」活動，多款夢幻禮品現夾現領，數量有限，送完為止。自即日起至12月25日期間單筆消費滿額還有好禮加碼送，詳情請洽各門市。

●「Pandora夢幻禮品小屋」快閃期間：

信義 A11 新光三越：12/7-1/2

台北南西新光三越：12/1-12/25

台中中港新光三越：12/1-12/17

高雄漢神巨蛋：12/18-1/2

宋芸樺配戴Pandora Moments最新冬季系列，期許未來有無限可能。圖／Pandora提供
宋芸樺配戴Pandora Moments最新冬季系列，期許未來有無限可能。圖／Pandora提供
最美店長宋芸樺開箱禮品小屋，配戴最新Moments系列勾勒浪漫冬季時尚。圖／Pandora提供
最美店長宋芸樺開箱禮品小屋，配戴最新Moments系列勾勒浪漫冬季時尚。圖／Pandora提供
Pandora推出聖誕特別獻禮活動，多款夢幻絕倫的粉紅聖誕禮品現夾現領。圖／Pandora提供
Pandora推出聖誕特別獻禮活動，多款夢幻絕倫的粉紅聖誕禮品現夾現領。圖／Pandora提供
Pandora Moments滑雪企鵝串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments滑雪企鵝串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments星際泰迪熊吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments星際泰迪熊吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
心形釦手鏈串飾固定釦套組，原價7,920元，特惠價5,980元。圖／Pandora提供
心形釦手鏈串飾固定釦套組，原價7,920元，特惠價5,980元。圖／Pandora提供
星際泰迪熊項鍊套組，原價3,660元，特惠價3,280元。圖／Pandora提供
星際泰迪熊項鍊套組，原價3,660元，特惠價3,280元。圖／Pandora提供
星夜藍璀璨浮游花項鍊耳環套組，原價6,160元，特惠價5,380元。圖／Pandora提供
星夜藍璀璨浮游花項鍊耳環套組，原價6,160元，特惠價5,380元。圖／Pandora提供
鍍14k金璀璨浮游花項鍊耳環套組，原價12,360元，特惠價8,580元。圖／Pandora提供
鍍14k金璀璨浮游花項鍊耳環套組，原價12,360元，特惠價8,580元。圖／Pandora提供
Pandora Moments 88密鑲寶石圓珠串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments 88密鑲寶石圓珠串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments璀璨星月針式耳環，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora Moments璀璨星月針式耳環，1,580元。圖／Pandora提供
璀璨星月項鍊耳環套組，原價4,460元，特惠價3,980元。圖／Pandora提供
璀璨星月項鍊耳環套組，原價4,460元，特惠價3,980元。圖／Pandora提供
璀璨鑲邊梨形項鏈耳環套組，原價6,160元，特惠價5,380元。圖／Pandora提供
璀璨鑲邊梨形項鏈耳環套組，原價6,160元，特惠價5,380元。圖／Pandora提供

交換禮物 宋芸樺

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