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K-WAY首間旗艦門市進駐誠品松菸 秀上款限定服裝讓陳姸霏、宋柏緯都驚豔
經過先前快閃店的嘗試後，重返台灣市場的機能時尚品牌K-WAY正式進駐誠品松菸店，成立首間旗艦門市，除了帶來新一季招牌產品之外，最特別的還有俗稱「秀上款」的R&D限定服飾系列，讓人對品牌印象徹底轉變。連受邀站台開幕活動的陳姸霏也表示「提到機能性服裝，很少有設計感，但像他們（K-WAY）很驚豔」；宋柏緯也以男性消費者角度，認為限定系列服飾，除了好看、收納功能也讚不絕口。
宋柏緯、陳姸霏受邀替K-WAY誠品松菸的旗艦門市開幕站台，兩人過去都有許多機會穿到其他品牌的機能性服裝，不過當他們首次穿上曾在巴黎與米蘭時裝周的發表的大秀款R&D系列外套與褲款時，就十分的驚豔。陳姸霏提到冬天時，服裝選擇很喜歡「燈芯絨」的材質，而K-WAY的材質既有相似的外觀，卻還是以永續素材製成，保暖性亦佳，「因為我很怕冷，這樣穿剛剛好」。同場的宋柏緯則表示，出門時幾乎都不太攜帶包款，所以身穿的K-WAY外套內面有許多收納口袋，很適合像他這樣的男性消費者，加上材質具有防潑水，「即使下點雨穿也沒問題」。
誕生於法國的機能時尚品牌K-WAY素有「歐洲防水雨衣之王」之稱，Le Vrai防⽔透氣夾克，可收納成如小廢包般的大小，加上繽紛色系選擇，讓陳姸霏也愛不釋手，更成為旗艦門市最顯眼的點綴。除此之外，最受矚目的還是R&D時尚系列，獨特的褶皺面料兼具觸感和圖形美感，充滿了品牌DNA中典型與實用細節；而且不少款式都採用雙面穿設計，等於一件抵兩件，百搭又實穿。消費者不會想錯過的還有各式配件，包含帽款和袋包，也都幾乎使用防潑水素材製成，並加上經典防水邊條跳色拉鍊裝飾，因此收穫了宋柏緯的心。
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